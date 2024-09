New York spegne 400 candeline: tutte le tappe da seguire per celebrare la città

La Grande Mela compie quest’anno 400 anni. Da sempre città del sogno americano per gli stranieri oggi è una City multietnica e sempre più riqualificata e green. I nuovi posti da scoprire.

Il suo skyline resta uno dei più ambiti da ammirare; Liberty Island cattura ancora con il suo fascino senza tempo; Manhattan il centro città più cool che esista e poi Brodway con i suoi teatri, Times Square la piazza più luminosa al mondo e Coney Island e il Brooklyn Bridge. I simboli di una New York che quest’anno spegne 400 candeline e si ritrova forse più rinnovata che mai.

Dici New York e pensi alla Città che non dorme mai, quella che -grazie alla cinematografia e all’immigrazione anche dal nostro Paese- ha fatto nascere e crescere l’idea del sogno americano, del Paese dove tutto è possibile e la felicità non è un miraggio. Certo poi si arriva in città e ci si rende conto che anche la Big City non perfetta, ma il suo fascino resta.

Un fascino che non sembra volerla scalfire di un millimetro nonostante quest’anno di candelina ne spenga 400. Un traguardo straordinario per una città che oggi si trova più rinnovata che mai, più riqualificata che mai, più green che mai con nuove attrazioni che non fanno altro che aumentare la curiosità dei turisti.

Viaggio a New York, come scoprire la città tra “vecchie” e nuove attrazioni

Fare un viaggio a New York oggi vuol dire trovare di fronte a sé una città come la si è sempre immaginata, con le attrazioni da sogno spesso viste nei film, ma anche luoghi nuovi e ancora poco conosciuti. Un consiglio per che viaggia nella Grande Mela è quello di investire in un New York Pass che permette di avere un accesso facilitato alle attrazioni più mainstream.

Ovviamente se si va a New York si consiglia, anche in base ai giorni di viaggio che si hanno a disposizione, di visitare i luoghi iconici che hanno resa famosa la città. Non può, per esempio, mancare una gita in battello sull’Hudson e la visita a Liberty Island con la Statua della Libertà, così come non si dovrebbe rinunciare alla passeggiata di attraversamento del Ponte di Brooklyn.

Stesso discorso vale per la Quinta Strada e magari uno spettacolo a Broadway o una visita al Moma o all’Empire State Building come al Rockfeller Center o girare per Harlem e scoprire l’anima nera della città con i locali di blue e jazz.

Ma al di là delle attrazioni conosciute New York offre di più. Su tutti forse la High Line una delle più recenti attrazioni cittadine; si tratta di una vecchia ferrovia dismessa oggi riqualificata e diventata una passerella da giungla urbana che attraversa Meatpacking District a Chelsea. Un’oasi naturalistica tra i palazzoni di Manhattan.

Completamente riqualificato il quartiere di Hudson Yards che ospita 2 osservatori della città il The Edge con il pavimento in vetro che mette alla prova chiunque e il più famoso Vassel struttura futuristica a forma di alveare che permette di osservare la città da diverse altezze (è raggiungibile seguendo la High Line).