Località sciistiche italiane, queste sono le migliori: c’è davvero l’imbarazzo della scelta

In attesa della nuova stagione sciistica, ecco la lista delle migliori località da non farsi scappare: qui si va a colpo sicuro.

Archiviata un’altra estate caratterizzata da sabbia, spiagge e temperature da record, gli amanti dei viaggi si preparano ad una nuova sessione invernale, stavolta colma di esperienze sulla neve nei paesaggi più suggestivi del nostro Paese.

Tra le mete più gettonate del periodo invernale ci sono infatti quelle sciistiche, dove esperti ed appassionati si vedranno tra la soffice neve montanara a godersi altro relax che funge da stop da un inverno lungo, ma al contempo ricco di opportunità.

A dirla tutta, stillare questa classifica non è poi così semplice, poiché in Italia c’è l’imbarazzo della scelta quando si tratta di vacanze sulla neve. Tuttavia, facendo il resoconto della situazione, per tutti coloro che desiderano prenotare una vacanza diversa, questa piccola classifica offre diversi spunti per tutte le esigenze.

Le migliori località sciistiche in Italia nella stagione 2024/2025

In attesa dell’apertura degli impianti, è bene tenersi aggiornati sulle località migliori da prenotare per la nuova stagione. In questa lista si parte dal Trentino, passando dalla Valle d’Aosta, finendo per Livigno.

Madonna di Campiglio è in testa alla nostra classifica. Si tratta di una delle mete più rinomate del Trentino, con 150 chilometri di piste e 63 impianti di risalita. Parola d’ordine? Dinamismo. Il comprensorio offre esperienze per tutti, dall’Ursus Snowpark per il freestyle alla pista di slittini lunga 3 chilometri dal Monte Spinale. Le funivie situate sul posto operano da dicembre ad aprile e in estate.

Alta Badia, cuore delle Dolomiti, un’altra meta da non perdere. Da sola vanta 500 chilometri di piste collegate e opzioni per tutti i livelli, dalle ampie piste per principianti alle sfide della Sellaronda e del Lagazuoi. Le piste di Coppa del Mondo, come la Gran Risa e la Saslong, sono particolarmente note tra gli amanti della neve.

Plan de Corones/Kronplatz in Alto Adige che insieme al suo panorama mozzafiato offre oltre 120 chilometri di piste e 32 impianti di risalita. La vasta scelta di piste e il pittoresco centro storico di San Vigilio di Marebbe arricchiscono l’esperienza, non a caso apprezzata da molti e scelta anche per gli anni successivi.

Ovindoli in Abruzzo, immersa nel parco del Sirente-Velino, è invece amata dai temerari per le sue piste nere e i 20 chilometri di tracciati. Lo Skipass di Ovindoli copre 11 impianti; il che la rende ideale anche per famiglie e sciatori di tutti i livelli.

Courmayeur in Valle d’Aosta è invece famosa per la vista sulle Alpi e i suoi oltre 100 chilometri di piste. Le scuole di sci e la funivia che raggiunge i 3466 metri sul Monte Bianco offrono un panorama d ricordare.

Livigno in Lombardia, infine, ultima in classifica ma non per bellezza. Si tratta di un’altra chicca, nota per i suoi 115 chilometri di piste e 31 impianti di risalita. Con opzioni per lo sci alpino, sci di fondo, snowboard e freestyle, Livigno è un punto di riferimento per gli sportivi che cercano un’esperienza a 360°.

Insomma, chi più ne ha più ne metta, ma qualunque sia la località più idonea alle proprie preferenze personali, è impossibile non andare a colpo sicuro.