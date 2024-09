Eredità di William ed Harry: la cifra è diversa. Ecco cosa riceveranno

L’eredità dei fratelli Windsor è uno dei temi scottanti degli ultimi mesi: ma a quanto ammonta la cifra destinata a William e Harry?

Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui William e Harry sono stati avvistati insieme, vicini e complici nel loro legame familiare. I fratelli Windsor, da sempre molto uniti, oggi convivono con un distacco obbligato da alcune scelte e decisioni in conflitto con il loro ruolo da protagonisti della famiglia reale inglese.

In seguito all’allontanamento di Harry e della moglie Meghan Markle da Buckingham Palace, il rapporto tra i due fratelli Windsor è stato inevitabilmente compromesso. La recente pubblicazione di Spare, l’autobiografia di Harry e le accuse contro il padre e il fratello, hanno definitivamente rotto il forte legame tra i principi.

Le tensioni tra i due fratelli si sono ulteriormente intensificate in seguito all’annuncio della malattia di re Carlo III e di Kate Middleton. Il distacco e l’indifferenza dei duchi del Sussex, ha profondamente colpito il principe William, il quale da allora ha costruito un muro inespugnabile di silenzio.

L’eredità di William e Harry: cosa spetta ai due fratelli Windsor

Si avvicina il giorno in cui i due fratelli Windsor riceveranno la loro cospicua eredità. Secondo quanto dichiarato dalla stampa inglese, il principe Harry è il beneficiario di una somma concessa dalla bisnonna la Regina Madre la quale, conscia del ruolo secondario del pronipote, avrebbe messo da parte un’eredità maggiore. Il 15 settembre, infatti, in onore del suo compleanno, Harry riceverà 7 milioni di sterline in eredità.

La notizia ha diviso l’opinione pubblica inglese, la quale si interroga sul quale potrebbe essere il pensiero odierno della Regina Madre dopo i ripetuti attacchi del pronipote contro la Corona. In una delle numerose interviste televisive, i Sussex avevano dichiarato di non percepire alcun finanziamento da parte della Corona inglese e di riuscire a vivere, seppur con qualche sacrificio, grazie all’eredità di Lady Diana. Tuttavia, secondo gli ultimi rapporti fiscali, Harry e William avrebbero percepito da re Carlo, rispettivamente 4,5 milioni di sterline nei primi mesi del 2020.

Il denaro che il monarca ha assegnato ai suoi due figli proveniva dal Ducato di Cornovaglia, già finanziatore dei Sussex durante i loro anni a Buckingham Palace. In seguito all’incoronazione di re Carlo III, William oggi è il beneficiario principale dei 23 milioni di sterline del Ducato.