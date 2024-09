Non solo terme, in questi resort di lusso potrai sentirti vip per un giorno: le strutture migliori

Vuoi vivere un giorno al top senza badare a spese? Ecco le migliori strutture con le terme. Sono qualcosa di incredibile per la mente ed il corpo!

Ci sono in Italia, e non solamente, dei resort di super lusso che hanno, ovviamente, anche delle terme incredibili. Sono un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Noi oggi ti vogliamo proprio far conoscere loro. Sono particolari tutti. La classifica ne nomina ben sette in diverse zone della nostra Penisola. Quindi adesso spetta a te decidere dove andare.

Noi ti consigliamo di prendere appunti, una fuga romantica in questi luoghi è davvero incredibile. Quindi non ci dilunghiamo troppo e scopriamo quali sono, potremmo averne uno vicino casa e non lo sappiamo!

7 terme incredibilmente belle che devi vedere

Un soggiorno all’anno alle terme ci permette di riprendere i ritmi della vita, abbassare la nostra frenesia e goderci l’attimo. Sono veramente un modo incredibile per staccare la spina con tutto. Le terme che stiamo per proporti, oltre ad essere bellissime ti offrono dei veri e propri pacchetti relax, anche grazie all’ambiente circostante.

Negli ultimi anni, infatti, moltissimi sono i centri termali a disposizione. Ma andiamo a vedere quali sono i migliori 7. Per il prezzo? Ovviamente varia sempre tutto da quello che scegliamo, anche dai percorsi termali.

Adler Lodge Ritten

Ci troviamo vicino Bolzano sull’altipiano del Renon a ben 1200 metri di altitudine. Il nostro angolo di paradiso e’ nel bosco con una vista mozzafiato sulle Dolomiti. La struttura ha una area wellness con Spa, bagno turco, Forest Spa e tanto altro. La piscina calda ha acqua salata, mentre la Forset spa ha una sauna finlandese e saletta relax con tronchi di albero.

Ovviamente possiamo scegliere tra trattamenti olisitici, massaggi e tanto altro. Compreso una lezione di yoga.

Borgo Brufa in Umbria

Ovviamente ci troviamo in Umbria e parliamo di una Spa a 5 stelle. Il lusso è garantito. Sono le più grandi della regione. Vantano ben 3.000 metri quadrati di spazio. Possiamo trovare piscine, spazi tematici, idromassaggio e ben 60 trattamenti diversi, anche un massaggio sotto la pioggia. Se siamo molto esigenti, o magari è una ricorrenza particolare possiamo scegliere la suite imperiale che ha la sauna e la piscina privata.

LAQUA by the Lake sul Lago d’Orta

Questo spazio fa parte del Gruppo Cannavacciulo. Parliamo di una Spa di oltre 200 metri quadrati. Troviamo trattamenti super innovatiti che combattono l’invecchiamneto anche con le tecniche del freddo. Ma non solamente, ci sono anche percorsi di bellezza e benessere generale

NUN Assisi Relais & Spa Museum

Questo luogo è davvero importante per la sua storia, parliamo di un ex monastero di Santa Caterina del 1275! Troviamo, infatti un anfiteatro romano ed altri resti archeologici. La parte Spa è molto estesa con vari trattamenti come jacuzzi e hammam, caldario, vasce multi massaggio.

Borgo Egnazia

Lui e’ incredibile e tutti lo conosco perché frequentato da personaggi come Brad Pitt. Troviamo un area fitnees, sauna, bagno turco, fontana del ghiaccio, area relax, insomma tutta.

Qc Terme a Roma

Ha una posizione incredibile con un giardino di 10mila mq! Ovviamente, essendo terme di lusso, troviamo qualsiasi cosa, come idromassaggio, vasche sensoriali, bagni di vapore, solarium naturale e tanto altro.

Bagni di Pisa

Uno spettacolo per gli occhi perché queste terme risalgono ai tempi degli Etruschi. Sono state trasformate in un resort a 5 stelle. Ci sono percorsi di ogni genere, anche per il dimagrimento, il relax o la bellezza.

Adesso che consci tutti questi luoghi incantati è giunto il momento di pensare, magari, ad una loro visita anche per un giorno!