Meteo, ci sarà da ‘impazzire’ a settembre: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Che tempo farà? C’è da aspettarsi un effetto yo-yo per il meteo di settembre tra il caldo intenso e fenomeni temporaleschi anche molto forti.

Il meteo anche a settembre sarà alquanto schizofrenico. Da qualche anno abbiamo imparato a convivere con quelli che sono dei cambiamenti repentini del tempo, e con precipitazioni temporalesche che possono occupare il cielo nel breve volgere di qualche minuto. Queste fasi possono alternarsi anche a situazioni drammatiche contraddistinte dalla siccità.

Per gli esperti la colpa di manifestazioni meteorologiche così repentine è da attribuire al cambiamento climatico. Per tutta una serie di fattori, questi fenomeni sono diventati più violenti. Le alluvioni e le grandinate nella zona della Pianura Padana tra giugno ed agosto rappresentano ormai un poco lieto appuntamento che si verifica con cadenza annuale. Lo stesso dicasi per le più aperte aree del Sud, dove non ci sono catene montuose a bloccare la circolazione di aria (al Nord Appennini ed Alpi formano una sorta di catino) ed a favorire gli scontri tra quella fredda e quella calda, con il verificarsi di temporali fuori stagione molto marcati.

Il problema al Meridione è precisamente l’opposto. La tendenza a manifestarsi delle precipitazioni è molto scarsa. E questa cosa peggiorerà con il passare degli anni, se i governi mondiali non intraprenderanno delle politiche di tutela dell’ambiente e contro il cambiamento climatico. Fattore che comunque può comportare una alternanza meteo improvvisa. A settembre, per buona parte del mese, capiterà proprio questo, stando alle previsioni degli esperti. Come sarà il tempo per le prossime tre settimane?

Come sarà il clima a settembre in Italia?

L’azione dell’anticiclone africano perdurerà in maniera quasi ininterrotta. Con due eccezioni: il fine settimana ormai passato di domenica 8 settembre ed il periodo che comincerà intorno a martedì 17 settembre e che durerà per qualche giorno.

Per il resto però il meteo di settembre vedrà ancora una volta dominare il caldo, con temperature sostanzialmente elevate per via dell’influenza delle correnti di aria provenienti dal Deserto del Sahara. E come è facile immaginare, questo scenario andrà a gravare soprattutto sulle Regioni del Sud Italia e sulle due Isole. Le temperature medie saranno quasi sempre superiori ai 30°.

Le previsioni dei meteorologi però mettono in relazione questo quadro con il verificarsi di alcune tempeste improvvise. Proprio tra la fine settembre e nei primi giorni di ottobre. Una tale carica di aria caldo finirebbe inevitabilmente con lo scontrarsi con aria più fredda proveniente dal Nord Europa, dando origine a dei rovesci di potenza alquanto elevata. Proprio con le modalità tipiche imposte dal cambiamento climatico.