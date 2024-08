Meteo Settembre: colpo di scena, cosa aspettarci subito dopo i temporali

Previsioni meteo per il mese di settembre, dopo i temporali cambia di nuovo tutto: che cosa dobbiamo aspettarci.

Manca sempre meno alla fine dell’estate, ma le alte temperature sembrano non dare tregua al nostro Bel Paese, che continua a rimanere stretto nella morsa del caldo. Dopo qualche temporale sparso ed un lieve calo dell’afa, il termometro è di fatto tornato a segnare più di 30 gradi in buona parte della Penisola.

Ma che cosa dobbiamo aspettarci per il mese di settembre? Quanto dovremo ancora aspettare per salutare definitivamente la stagione estiva?

Stando alle prime previsioni meteo, potrebbe essere in arrivo un colpo di scena. Dopo qualche temporale di fine estate potrebbe cambiare di nuovo tutto.

Meteo Settembre: dopo i temporali di fine estate cambia di nuovo tutto

Fino a qualche anno fa, verso la fine di agosto non era raro che si verificasse nel nostro Paese un’ondata di temporali. Adesso questa tradizione si è spostata di circa un mese a causa dei cambiamenti climatici, che hanno reso la stagione estiva più lunga anche in Italia. Non c’è quindi da stupirsi se anche quest’anno non farà eccezione.

Fino a fine mese, infatti, il clima resterà perlopiù stabile e soleggiato e le temperature si manterranno elevate. Con l’inizio di settembre qualcosa potrebbe cambiare per via di una serie di correnti più fresche ed instabili, dovute da un vasto ciclone posizionato tra Islanda e Scandinavia, che a più riprese innescherà dei temporali talvolta anche intensi da Nord a Sud. Una condizione climatica che dovrebbe protrarsi più o meno per i primi 10 giorni del mese.

Ma attenzione perché dopo la ‘burrasca di fine estate’ i meteorologi non escludono ulteriori colpi di scena e, in particolare, un ritorno del caldo torrido. L’anticiclone africano, dopo il breve passaggio temporalesco ad inizio settembre, potrebbe tornare a farla da padrona almeno fino alla fine del prossimo mese, prolungando di fatto la stagione estiva su buona parte dell’Italia.

Anche la temperatura dei nostri mari dovrebbe mantenersi intorno ai 26-27°C. Vale a dire quindi 4-5 gradi oltre i valori medi. Tutto ciò potrebbe avere come diretta conseguenza un potenziamento di fenomeni atmosferici estremi che potrebbero avere luogo proprio nella seconda metà di settembre, quando si assisterà a forti contrasti tra masse d’aria di segno opposto.

Il grande caldo da un lato e i primi freddi dall’altro potrebbero causare alluvioni improvvise e temporali intensi. A destare le maggiori preoccupazioni saranno soprattutto le perturbazioni in discesa dal Nord Europa e i cicloni localizzati sul quadrante del Mar Mediterraneo. Si raccomanda dunque la massima cautela.