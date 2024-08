Meteo, arriva il caldo ‘vero’: afa e picchi di 40 gradi. Le zone interessate e quanto durerà

Non ha intenzione di fermarsi il caldo aspro e pungente di appena un mese fa: le previsioni meteo parlano chiaro, ecco le zone interessate.

Se qualcuno già si proiettava in piena fase autunnale, eccitato all’idea di poter rispolverare le felpe col cappuccio, le sciarpe, i giacconi e le cioccolate calde da gustare con gli amici, dovrà ricredersi. Effettivamente le previsioni meteo di sole due settimane fa sembravano abbastanza incoraggianti. Le temperature avrebbero visto una discesa di circa 2/3°, che sicuramente non è da non prendere in considerazione, così come la Niña avrebbe avvolto quasi tutta la Penisola, portando con sé acquazzoni rinfrescanti e piogge costanti.

Nonostante questo, adesso sembra cambiare tutto e non abbiamo ancora assaporato quello che sembri il vero caldo estivo. Se da una parte non avremo a che fare con forti precipitazioni con annessi danni all’ambiente circostante, dall’altra avremo un aumento esponenziale sul termometro di ogni casa. Scopriamo i dettagli e le date interessate.

Meteo, l’allerta caldo vero si fa pressante, picchi di 40° ovunque: le date

Come detto al momento la Niña ha già dato i suoi primi frutti, specialmente al Sud comprendendo Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Proprio due giorni fa una forte tempesta di fulmini si è abbattuta sullo Stretto di Messina, ma le cose stanno per cambiare. Difatti a partire dal 30 di agosto, l’anticiclone africano Caronte spazzerà via eventuali rovesci e acquazzoni, ciononostante non darà tregua.

Le temperature previste, quindi, saranno maggiorate rispetto a quelle di appena inizio luglio, con picchi di 40° e oltre che renderanno l’arrivo di settembre a tratti insopportabile. Saranno isolate alcune possibili piogge tra Basilicata e Calabria, mentre nella Sicilia orientale saranno previsti eventuali temporali di brevissima durata. Nel resto d’Italia invece, vige quanto detto circa le possibili temperature al limite della sopportazione.

Non si ancora fino a quando Caronte sarà presente sul nostro territorio, presumibilmente dovremo sopportare ancora questo caldo per almeno una decina di giorni. Non dimenticandoci, infine, un altro nemico per eccellenza dell’essere umano, piuttosto molto amica del caldo, ovvero l’afa. Questa purtroppo sarà presente già alle prime ore del mattino per vedere il suo massimo nelle ore più clou della giornata. Anche le ore serali e notturne vedranno temperature piuttosto alte, difficilmente si potrà scendere al di sotto dei 20°/22°.

Raccomandiamo pertanto massima cautela nell’uscire nelle ore più calde, di usare ventilatori, bagnare spesso collo e polsi con acqua fresca e di dare un occhio di riguardo ai nostri amici animali. Si prospetta ancora una fine estate che vuole sembrare appena iniziata.