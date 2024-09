Gita di un giorno in Umbria: i 5 posti più belli dove andare

L’Umbria è una regione bellissima e abbiamo scelto 5 posti dove poter andare per una gita di un giorno che vi lasceranno a bocca aperta

Fra tesori d’arte, borghi incantevoli e paesaggi naturali l’Umbria offre una tale varietà di bellezza che è la meta ideale per una vacanza o anche solo per una gita di 1 giorno. Il Cuore verde d’Italia si raggiunge facilmente d ogni parte della Penisola, ma è ovvio che per chi vive nel Lazio, Toscana o Marche è davvero perfetta per una giornata fuori porta.

Talmente ricca di cose belle da vedere che diventa difficile scegliere dove andare. Da Assisi alle Marmore dal Lago del Trasimeno a Gubbio la scelta è davvero vasta. Abbiamo scelto con fatica 5 posti che rappresentano le tante facce di questa splendida regione che saprà deliziarvi sotto ogni aspetto. Perché è d’obbligo in una gita in Umbria una sosta per assaggiare le prelibatezze locali e bere un buon vino. Ma prima di pensare al cibo ecco i suggerimenti su dove andare in Umbria per una gita di 1 giorno.

Dove andare in Umbria per la gita di 1 giorno

Diciamo che qualsiasi posto meriterebbe un approfondimento in più, anche perché l’Umbria è così ricca di bellezze da vedere che limitarsi è davvero difficile. Ma bando alle ciance e veniamo alle nostre proposte per chi desidera fare una toccata e fuga di 1 giorno in Umbria. Bene, allora svegliatevi presto per non perdere nemmeno 1 minuto della vostra gita in Umbria.