Cosa succede in realtà se non spegni il telefono in aereo

Una curiosità da soddisfare: cosa succede realmente quando non si spegne il telefono cellulare a bordo dell’aereo?

Chiunque prenda – più o meno abitualmente – l’aereo lo sa bene: a un certo punto gli sarà richiesto di spegnere ogni dispositivo elettronico, compreso lo smartphone. Ma perché vige questa regola a bordo dei velivoli? Come è facile immaginare, non si tratta di un capriccio e meno che meno di misoneismo (ben difficile del resto, visto che gli aerei sono alcuni dei più sofisticati e costosi prodotti della tecnologia moderna).

È lampante che questo piccolo accorgimento richiesto ai passeggeri ha alla base motivazioni importanti che è bene conoscere. Il pensiero chiaramente va subito a esigenze di sicurezza per sé e per tutti i passeggeri. Da alcuni studi recenti emerge però che in tanti hanno ancora le idee poco chiare sul vero motivo del “bando” aereo del telefono.

Andiamo allora alla scoperta delle ragioni profonde che impediscono di poter usufruire normalmente del proprio smartphone a bordo. Soprattutto vedremo cosa potrebbe realmente succedere se non in aereo non si spegnessero tutti i telefoni cellulari.

Cosa accade realmente quando non spegniamo il telefono in aereo

Per quale motivo a bordo dell’aereo ci viene chiesto di tenere spento il telefono? Sfatiamo subito un mito: non si tratta del pericolo che l’aereo possa precipitare al suolo per la compresenza di più telefoni accesi. È vero invece che il campo elettromagnetico generato dai telefoni può interferire con i rilevatori dell’aereo, ovvero con le spie che controllano la stabilità dei parametri comunicandone il corretto funzionamento alla cabina di pilotaggio.

Per quanto si tratti di una possibilità bassa – l’aereo in ogni caso è dotato di due sistemi di monitoraggio – gli smartphone possono comunque creare un’interferenza elettromagnetica potenzialmente in grado di disturbare il sistema di comunicazione dell’aereo. In questo modo si andrebbe a generare confusione nelle comunicazioni di volo e nei sistemi di navigazione.

Se più passeggeri decidessero di ignorare le istruzioni fornite a bordo e continuassero a tenere accesi i loro cellulari potrebbero accumularsi le interferenze elettromagnetiche. Un accumulo potenzialmente in grado di generare un più intenso ambiente di interferenza, anche se si tratta di un’eventualità remota.

Un’altra conseguenza spiacevole che potremmo dover affrontare se ci rifiutassimo di spegnere il telefono in aereo non riguarda l’elettromagnetismo e il funzionamento delle spie. Molto banalmente, la nostra ostinazione potrebbe essere considerata una violazione delle norme di sicurezza dell’aereo. Se malgrado i richiami del personale di bordo continuassimo a non rispettare le istruzioni di spegnere il telefono potremmo essere multati. Nei casi più gravi potremmo anche incorrere in un divieto di viaggio futuro.