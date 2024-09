Vicino Roma ci sono terme gratis e naturali di una bellezza che ti lascerà a bocca aperta. Ecco dove si trovano e come arrivarci

Immergersi in acqua tiepida e preziosa circondati da una rigogliosa natura. Una coccola per lo spirito e per il corpo che spesso però viene a costare parecchio. I centri termali infatti non sono troppo economici e quella coccola diventa uno schiaffo al portafoglio. Le piscine naturali all’aperto invece regalano tutte le coccole a costo zero. E poi sono un regalo per la vista: bellissime e sorprendenti, potenti in tutta la loro verità. Insomma i motivi per preferire le terme naturali e libere ce ne sono. E non tutti sanno che ci sono terme vicino Roma gratis bellissime che nulla o quasi hanno da invidiare ai centri termali.

Il Lazio è ricco di sorgenti termali e ci sono molti luoghi soprattutto nella Tuscia e nel Viterbese dove poter andare alle terme. Se poi avete la pazienza di fare qualche chilometro in più e andare in Maremma la scelta aumento. Soprattutto in autunno e in primavera quando stare all’aperto non è proibitivo scegliere le terme naturali è un’esperienza che rimette in sesto spirito, corpo e portafoglio. Ecco dunque le terme vicino Roma economiche e gratuite.

Dove andare alle terme vicino Roma senza spendere

I Romani avevano già capito l’importanza di dedicare tempo al proprio corpo, di rilassarsi e oziare fra calidarium e frigidarium, ovvero le antiche saune e bagni freddi. Le terme romane si trovano ovunque i Romani siano stati con il loro Impero ed erano non solo un luogo di benessere, ma anche l’occasione per stringere amicizie ed alleanze. Le terme erano fondamentali dunque nella vita dei Romani. E chi siamo oggi noi per non dare retta ai nostri avi? Dunque andiamo anche noi alle terme! Ma dove sono quelle gratuite o almeno economiche vicino Roma?

Come dicevamo ci sono sorgenti termali nel Lazio dove sgorga acqua ricchissima di sostanze preziose. Tivoli e Viterbo sono le località dove si trovano i centri termali più famosi come le Terme dei Papi del capoluogo della Tuscia. E proprio nella Tuscia si trovano splendide terme naturali dove l’acqua ricchissima di minerali sorga tra i 20 e i 60 gradi creando scenari mozzafiato. Per un weekend di relax o una giornata di piacevole ozio cullati dalle acque calde, magari nei primi giorni di autunno, senza spendere nulla dovete andare nelle terme vicino Roma gratis o quasi.

Terme del Bullicame, Viterbo

Piscine Carletti, Viterbo

Terme del Bagnaccio, Viterbo

Terme delle Masse di San Sisto, Viterbo

Terme della Ficoncella, Civitavecchia

Cascate del Mulino, Grosseto

Terme del Bullicame, le più belle del Lazio

Appena fuori Viterbo si trovano queste preziosissime terme citate perfino da Dante nella Divina Commedia. Un paesaggio suggestivo con il vapore che sale dalle piscine naturali a ridosso degli alberi. D’altronde l’acqua piena di zolfo, solfato e bicarbonato sgorga a ben 58 gradi! Troverete piscine con temperature diverse dove potervi immergere. Queste acque sono particolarmente indicate per curare diverse patologie dermiche, ma hanno anche un effetto vaso-stimolante. Le terme sono gestite da un’associazione e sono aperte tutti i giorni fino alle 17.00 e alle 18.00 in estate.

Piscine Carletti, un bagno nell’acqua caldissima

Non distanti dalle terme del Bullicame, e meno di 2 km da Viterbo, queste piscine sono completamente libere e gratuite. Sono definite ipertermali visto che la temperatura dell’acqua alla sorgente è di 58 gradi. Hanno oligoelementi e minerali un vero toccasana per la pelle, le ossa e problemi respiratori. Unica accortezza è che non ci sono servizi di nessun tipo: dunque dovete organizzarvi in tutto e per tutto.

Terme del Bagnaccio, anche con acqua fredda

Lungo la via Francigena a nord di Viterbo si trovano queste terme conosciute dai Romani con il nome di ‘aquae passeris’. Si trovano all’interno di un grande parco immerse nelle natura con all’interno anche un orto botanico gestito dall’Università della Tuscia. L’acqua sgorga a 63 gradi ed è un prezioso alleato per malattie reumatiche, dermatologiche e dell’apparato respiratorio. Il Parco è diviso in due aree: una a pagamento gestita dall’Associazione Il Bagnaccio che al costo di 6 euro fornisce sdraio e spogliatoio e una completamente libera e gratuita. Ci sono diverse piscine con acqua a differente temperatura, anche di acqua fredda perfetta in estate.

Terme di Massa San Sisto, spendi poco tutto l’anno

Non sono gratuite, ma il contributo è minimo per poter accedere a queste piscine termali che si trovano vicino Vetralla, a sud di Viterbo. Si tratta di antiche terme conosciute anche dagli Etruschi per le importanti proprietà delle sue acque. Ci sono due piscine una di acqua calda e una più fresca a 18 gradi, il che la rende piacevole anche in estate.

Terme della Ficoncella, economiche e vicino al mare

Sulla collina di Civitavecchia si trova una sorgente di acqua termale che sgorga a 55 gradi. Una sorgente utilizzata già dai Romani ai tempi dell’Imperatore Traiano: sorgevano infatti qui le Terme Taurine apprezzate e molto conosciute. E oggi lo sono ancora vista la facilità per arrivarci (arrivati a Civitavecchia seguite le indicazioni per Tolfa e troverete poi le indicazioni per le terme) e il fatto che siano quasi gratis. Infatti con un contributo di circa 3 euro potete avere l’accesso all’area e agli spogliatoi. A disposizione inoltre sdraio e docce.

Terme del Mulino, le più scenografiche d’Italia (e gratuite!)

Se passare il confine fra Lazio e Toscana e farvi una mezzora in più di auto non vi dà troppa noia, allora andate a Saturnia. Si trova in piena Maremma e sono di una bellezza mozzafiato: una cascata di acqua solfurea immersa nella rigogliosa campagna. Un posto che è stato citato perfino dal New York Times come luogo da vedere almeno una volta nella vita. E voi vi fate problemi per una mezzora di macchina?! Il torrente Gorello trasporta l’acqua delle Terme di Saturnia che sgorga a circa 38 gradi fino alle cascate del Mulino dove si forma poi una piscina dove liberamente immergersi. Sono acqua preziose anche per la presenza del ‘plancton’ che ha effetti benefici sulla pelle, sull’apparato circolatorio, digestivo e muscolo scheletrico.

L’accesso alle terme è libero e gratuito tutti i giorni, nei pressi si trova un parcheggio e un bar con servizi.

Andare alle terme vicino Roma gratis non è solo un modo per risparmiare, ma anche per vivere appieno una sensazione di naturale benessere, fare una gita in posti straordinari e scoprire meglio la ricchezza di questa regione.