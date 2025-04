Tanti vestiti e armadi sempre troppo pieni? Piegali così e finalmente guadagnerai tanto spazio extra

Ecco come piegare in modo diverso i vestiti per guadagnare subito un’intera anta dell’armadio: così avrai tantissimo spazio in più.

Fare shopping è una delle poche cose che accomuna e che piace un po’ a tutti. Poter andare in giro per negozio o smanettare on-line, permette di poter scaricare la tensione e di dimenticare per qualche ora tutti i pensieri che ci affliggono quotidianamente. Un vero toccasana per la salute, forse un po’ meno per le tasche, ma è un rischio che vale la pena correre, almeno ogni tanto.

Tuttavia, c’è un aspetto da considerare, soprattutto se lo shopping diventa quasi compulsivo, ossia ritrovarsi con armadi e cassetti pieni e non avere più lo spazio materiale in cui sistemare gli ultimi acquisti. Un problema non da poco, che si presenta maggiormente se la famiglia è numerosa e gli abiti da sistemare sono il doppio se non il triplo addirittura.

Come piegare e sistemare i vestiti per guadagnare nuovo spazio

Riordinare armadi e cassetti è una cosa che non piace a nessuno, soprattutto se ci sono così tanti indumenti da sistemare da non sapere nemmeno da dove iniziare. Certo, l’idea migliore sarebbe quella di fare un bel decluttering, ma se si tratta di tutti capi nuovi, come si potrà mai scegliere quale mettere realmente via? Ebbene, da oggi non saremo più costretti a scegliere tra l’uno o l’altro, perché esiste una tecnica per piegare i vestiti che permette di ottenere subito dello spazio extra.

Il metodo da applicare prende il nome KonMari, ideato dalla consulente giapponese Marie Kondo ed è semplice quanto pratico ed efficace. In pratica questo sistema consiste nel piegare i vestiti in rettangoli compatti e disporli in verticale nei cassetti e nei ripiani degli armadi. In questo modo, non solo avremo una visione completa di quello che c’è in ogni singolo scomparto, ma ci entreranno tantissimi indumenti in più. Un sistema molto valido per magliette, t-shirt, felpe e anche per i pantaloni.

C’è poi la tecnica dell’arrotolamento, che consiste proprio nell’arrotolare i vestiti, permettendo anche in questo caso di avere tutto sott’occhio e di poter avere dello spazio extra da usare per altro. Con questi due semplici metodi non solo i vestiti saranno più in ordine, ma finalmente armadi e cassetti saranno più liberi e ben sistemati.