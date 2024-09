Dove sono le terme gratis in Toscana: i posti più belli dove andare

In Toscana potete andare in meravigliose terme gratis all’aperto: ecco dove si trovano

Come se non bastassero le città d’arte, i monumenti, i capolavori artistici, i borghi medievali e rinascimentali, i paesaggi naturali, il vino e il buon cibo, la Toscana ha anche le terme. Questa regione è infatti ricca di sorgenti termali conosciute e apprezzate sin dai tempi degli Etruschi.

Paradisi immersi nella natura, luoghi di una bellezza mozzafiato, dove potrete rilassarvi in tiepide acque dalle preziose proprietà. E tutto ciò gratis. Già perché ci sono numerose e bellissime terme gratis in Toscana. Ecco dove si trovano.

Terme gratis e naturali in Toscana: le più belle

Dalla Maremma alla Val d’Orcia, da Grosseto a Siena la Toscana è pronta a farvi innamorare con le sue terme libere. Si tratta di piscine, cascate o torrenti di acque solfuree che sono un toccasana per l’anima e il corpo. Sono terme all’ aperto e nella maggior parte dei casi immerse totalmente nella natura, dunque lontano da servizi e spogliatoi. Se nella stagione estiva questo non dà pensiero, in quella invernale è indubbiamente un po’ più impegnativo. Ma vi consigliamo di andare. In autunno specialmente con i boschi colorati delle sfumature del foliage questi luoghi sono spettacolari. Ecco dunque le terme gratis in Toscana dove andare.

Terme di Saturnia, le più scenografiche

Sono finite nelle guide di viaggio di mezzo mondo e arrivano turisti da ogni dove per ammirare questo portento della natura. Ci troviamo vicino Manciano nel cuore della Maremma, qui Il torrente Gorello porta l’acqua sulfurea delle Terme di Saturnia che sfocia poi nelle cascate del Mulino. Qui piscine naturali vi attendono in questo luogo di una bellezza mozzafiato. L’acqua è calda – alla sorgente sgorga a 38 gradi qui è qualcosa in meno – il posto facile da raggiungere e ci sono servizi e un punto ristoro. E tutta questa meraviglia è gratis.

Bagni San Filippo, le terme nel bosco

Nella verdeggiante Val d’Orcia puntellata di meravigliosi borghi come Monteriggioni si trovano delle terme bellissime perfette per gli amanti della natura. Il torrente Fosso Bianco corre lungo il bosco e crea delle piscine naturali di acqua calda termale. Le terme libere dei Bagni San Filippo sono estremamente suggestive già nel percorso per arrivarci: un sentirò nel bosco fra cascate e la cosiddetta balena bianca, una enorme parete calcarea.

Bagno Vignoni, le terme in piazza

Questo piccolo borgo della Val d’Orcia è forse l’emblema del rapporto Toscana-Terme. Già perché le terme libere sono nella piazza del paese: un’ enorme vasca di acqua termale! Ad oggi non è più possibile la balneazione, ma basta seguire le indicazioni e spostarsi poco più avanti per tuffarsi nelle preziose acque termali.

Le terme etrusche gratuite: le Caldane

Spostiamoci in Val d’Elsa perché a due passi dal borgo di Colle Val d’Elsa immerse nella natura si trovano delle antichissime terme naturali. Queste piscine erano utilizzate già dagli Etruschi e fare un bagno in questo cristallino specchio d’acqua sulfurea è un tuffo nella storia. L’acqua è tiepida così da essere perfetta anche in estate.

San Casciano, le terme gratis dei Romani

Verso il confine con l’Umbria si trova San Casciano e le sue terme libere. Si tratta di un luogo ben conosciuto sin dai Romani che qui costruirono delle vasche dove immergersi. Le stesse un uso tuttora. C’è anche un antico lavatoio e altre vasche in cui però non ci si può immergere. Per arrivare alle terme gratis di San Casciano salite al borgo e da lì prendete la strada che scende e diventa sterrata che vi condurrà prima al lavatoio e poi alle vasche termali.

Le terme gratis in Toscana sono uno spettacolo della natura e della storia. Una meraviglia da non perdere.