Con 63€ di budget viene mostrato come prenotare i viaggi più belli: video tutorial

Con soli 63 euro di budget si può andare in vacanza: ecco il video tutorial per prenotare i viaggi più belli.

Su internet è ormai possibile trovare tantissimi video utili per risolvere diversi problemi o per imparare cose nuove, ma anche per conoscere opportunità interessanti. Sul mondo dei viaggi c’è ancora tanto da scoprire e spesso sono blogger o influencer a farci scoprire i trucchi che girano in rete.

Spesso tali stratagemmi sono finalizzati a dare consigli per viaggiare meglio ma anche per risparmiare sui costi spesso proibitivi delle vacanze. Se si pensa ad un volo aereo e relativo pernottamento, i costi cominciano ad alzarsi. Specie se si viaggia durante l’alta stagione.

Diventa quindi difficile potersi permettere una vacanza per coloro che non hanno grandi budget da investire in viaggi e gite. Ecco che allora diventa fondamentale ricorrere a qualche trucchetto proprio come quello che abbiamo scovato in rete.

Vacanze low cost a soli 63 euro: ecco come prenotare

Sul profilo TikTok denominato @offerteviaggi c’è un video tutorial molto utile che ci permette di prenotare un volo low cost a meno di 40 euro tra andate e ritorno e poi di unire un pernottamento al costo di circa 26 euro a persona. Insomma un vero affare.

Ma andiamo nel dettaglio a scoprire come procedere.

Per il volo:

1. scrivere TROVA TARIFFE RYANAIR su Google.

2. Imposti il luogo di partenza.

3. Destinazione ovunque.

4. Budget 20 euro.

A questo punto usciranno tutte le destinazioni in offerta in ordine di prezzo dal più basso al più alto. A questo punto si selezionano le date di andata e ritorno controllando i prezzi più economici.

E ora non resta che prenotare l’hotel. Anche qui il risparmio è assicurato. Addirittura si può risparmiare anche il 60% del prezzo pieno. Come? Andando sul link in bio sempre del profilo menzionato. Ed ora non resta che guardare il video tutorial per procedere.

Di sicuro un modo di viaggiare che permetterà di risparmiare diversi soldini, ideale per i giovani e per chi non ha problemi ad adattarsi alle mete e alle disponibilità di date. E allora per coloro che ancora non sono andati in ferie, questa potrebbe essere l’occasione ideale. Se ti è piaciuto questo trucco non resta che scoprire anche quello dello stopover, un’idea geniale per visitare più mete gratis.