Come prenotare una vacanza risparmiando anche la metà: l’89% dei viaggiatori usa già questo metodo

Suggeriamo le strategie segnalate da American Express utilizzate dai viaggiatori per risparmiare sui costi di prenotazione di una vacanza.

Cosa significa riuscire a risparmiare sul costo di una vacanza? Poterne organizzare un’altra il prima possibile. Chi ama esplorare il mondo ha sempre la valigia pronta per partire e tanti sogni in testa da realizzare.

L’89% dei viaggiatori di tutto il mondo adotta strategie di risparmio per ridurre la spesa della vacanza. Sono state rilevate da American Express e inserite nel Rapporto sulle Tendenze Globali di viaggio 2024. L’adozione di trucchi per pagare meno è necessaria considerando gli aumenti che negli ultimi anni hanno colpito anche il settore turistico. Il desiderio di viaggiare si scontra con l’elevato costo di una vacanza soprattutto se la meta è lontana e se i giorni a disposizione sono molti.

Diventa necessario, dunque, attivarsi per cercare il risparmio e prenotare il viaggio senza troppe preoccupazioni. Chi ama fare il turista ha messo a punto diverse strategie per potersi permettere più partenze durante l’anno. In questo modo potrà rigenerare mente e corpo, staccare dalla routine e ampliare i propri orizzonti.

Le strategie di risparmio dei viaggiatori segnalate da American Express

Il primo trucco è prenotare viaggi durante la bassa stagione per trovare voli più economici e alloggi a prezzi più bassi. Inoltre questa strategia non ha solo un ritorno economico importante ma consente anche di vivere la vacanza con maggiore relax non trovando l’affollamento dell’alta stagione. Un altro metodo di risparmio è l’uso dei punti e delle miglia delle carte di credito. I viaggiatori assidui accumulano punti usando la card per poi riscattare voli, soggiorni in alberghi, noleggio auto. I costi della vacanza si ridurranno notevolmente e alcune spese saranno completamente coperte. Direzione simile la scelta di viaggiare usando coupon e promozioni promo-codes.it.

Il 77% dei viaggiatori afferma di combinare codici sconto ad altri trucchi per alleggerire di parecchio il costo della vacanza. In tanti, poi, scelgono di i viaggi last minute per un risparmio assicurato. La flessibilità delle prenotazioni all’ultimo minuto e i prezzi più bassi di compagnie aeree e hotel per riempire posti e camere rimasti vuoti sono molto graditi ai viaggiatori che possono permettersi di organizzare un viaggio in tempi stretti. Inoltre la vacanza diventa inattesa e ancora più gratificante oltre che conveniente. La felicità di chi prenota oggi per partire inaspettatamente dopo pochi giorni non ha prezzo. Combinando tutte le strategie elencate e preferite dai viaggiatori il risparmio sarà assicurato. Provare per credere.