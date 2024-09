Come visitare Parigi spendendo poco: idee e consigli per non rinunciare a nulla

Organizziamo il viaggio a Parigi per godere della magia della città senza spendere una fortuna. Ci sono idee e consigli da seguire.

Parigi è la città più romantica dell’Europa, meta di coppie, famiglie, sognatori. Se il vostro sogno di volare in Francia è stato messo nel cassetto a causa della spesa onerosa del viaggio vi suggeriamo di rispolverarlo, il modo per risparmiare c’è.

L’affascinante Parigi è tra le città più visitate al mondo con 28 milioni di turisti all’anno. Nota per essere una meta romantica ed elegante, Parigi è capitale dell’arte e della moda. Ha tantissimi musei da visitare, Louvre in primis, tanti dei quali gratuiti la prima domenica di ogni mese oppure ogni giorno per gli under 26. A Parigi si rimane incantati dall’atmosfera bohémienne di Montmartre girando tra stradine acciottolate, antichi caffè e artisti di strada.

Immancabile, poi, la salita sulla Torre Eiffel per ammirare un panorama unico o una passeggiata lungo gli Champs-Élysées, una viale maestoso con negozi lussuosi. Sappiamo che già vi state immaginando nella città europea più romantica, con una baguette sotto il braccio mentre un artista dipinge il panorama. Vi diamo qualche spunto per risparmiare sul viaggio e far diventare il sogno realtà.

Il viaggio low cost in direzione di Parigi

L’Europa è ricca di città incantevoli che potrebbero essere la vostra prossima meta di un viaggio invernale – come Zagabria che si veste a festa durante il periodo di Natale. Ma oggi vogliamo andare a Parigi rendendo il viaggio il più economico possibile. Si inizia scegliendo la compagnia aerea giusta low cost oppure individuando una conveniente offerta dei treni TGV diurni e notturni.

Poi si dovrà trovare l’alloggio. C’è una grande varietà di offerte a Parigi, spulciando sul web (su siti affidabili mi raccomando) si troverà la soluzione perfetta per le proprie tasche. Da acquistare, poi, il pass trasporti più musei cercando il prezzo più conveniente. Il costo dipenderà dalle attrazioni incluse e dal numero dei giorni di permanenza in città.

Per limitare la spesa alimentare basta sapere cosa comprare. le crepe costano poco, sia in versione salata che dolce. Un pasto veloce ed economico, poi, si potrà consumare presso una boulangerie o patisserie parigina. Ce ne sono tantissime in ogni parte di Parigi. Una baguette farcita costa tra i 3 e i 10 euro a persona. Volendo concedervi una cena al ristorante è possibile trovare incantevoli locali dove con un budget di 25/30 euro a persone si potrà mangiare un pasto completo da 3 portale (La Maison de la Lozère o Le Buillon Chartier).