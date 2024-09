Viaggio invernale a Zagabria: dal museo più strano del mondo ai mercatini di Natale, cosa c’è da vedere

La prossima meta invernale potrebbe essere Zagabria. Chi ha detto che la Croazia è solo una destinazione estiva? A dicembre può sorprendere.

Ogni stagione è perfetta per visitare la Croazia e in particolare Zagabria. Le temperature in inverno sono molto basse e può anche nevicare ma proprio questa atmosfera magica renderà incredibile la visita della città.

Gli italiani conoscono bene la Croazia come meta estiva. Il mare è pulito e ci sono tanti posti con paesaggi naturali dall’effetto “wow” da visitare come i laghi di Plitvice. La prima scelta è tra Istria e Dalmazia. Poi tra isole o costa. L’ideale sarebbe poter girare la nazione da nord a sud, noleggiando un’auto per scoprire tutte le varie meraviglie sparse per il Paese. Ma la Croazia può essere perfetta anche come destinazione invernale.

In particolare Zagabria durante i mesi freddi si veste di un’atmosfera magica. La capitale si trova a nord-ovest, a 170 chilometri dal Mar Adriatico. La città è divisa in due parti, Città Alta (Gornji Grad) e Città Bassa (Donji Grad). Entrambe sono ricche di storia e conservano il fascino di una città della Mitteleuropa, area centrale del Vecchio Continente che comprende altre bellissime città come Vienna e Budapest.

A Zagabria in inverno, cosa vedere per vivere un’esperienza unica

Zagabria ha il fascino classico e decadente dell’Europa del ‘900 ma è anche una città giovane, moderna e cool. Un mix che la rende speciale e perfetta da visitare in ogni periodo dell’anno. I panorami delle città sono unici sebbene Zagabria sia lontana dalla costa. Permette di viaggiare nel tempo, tra chiese, palazzi, musei. La piazza principale è Bano Jelacica, diventa spettacolare nel periodo dell’Avvento, quando viene allestito un mercatino di Natale tra i più belli d’Europa.

Da visitare la Cattedrale di Zagabria caratterizzata da due torri neo-gotiche di 108 metri per poi passeggiare a Radićeva ulica, una strada di discese, traverse, salute piena di negozi, botteghe, gallerie d’arte, locali vintage. Interessante, poi, il Museo delle Relazione Interrotte, uno dei musei più strani al mondo. Si trova dietro piazza San Marco e contiene cimeli come lettere, regali, oggetti che raccontano storie d’amore finite molto male. Da non perdere la Porta di Pietra, un luogo venerato perché legato ad un’immagine della Madonna con il Bambino molto antica. E non si può dire di essere stati a Zagabria se non si prende la più corta funicolare al mondo, un percorso di 64 secondi che collega la città bassa con quella alta.