Coltelli in valigia, sì o no? Cosa prevede il nuovo regolamento aeroporti

Vacanze e bagagli, è possibile portare coltelli in valigia: cosa dice il nuovo regolamento degli aeroporti.

L’estate sta volgendo al termine, ma per qualcuno è ancora tempo di vacanze. C’è chi preferisce sfuggire al caos di luglio e agosto e sceglie di prendere le ferie a settembre. Un mese ancora caldo, ma allo stesso tempo non afoso: la scelta ideale per chi ama ricaricarsi in pieno relax. Se sei tra i fortunati ancora alle prese con la preparazione della valigia, ti stari sicuramente chiedendo cosa è possibile inserire nel bagaglio a mano in aereo e cosa no.

Come è noto, esistono delle restrizioni ben precise su cosa è possibile portare in aereo, soprattutto per quanto riguarda i liquidi. Anche molti altri oggetti di uso quotidiano, però, sono vietati ed è bene informarsi accuratamente sulle regole degli aeroporti prima di chiudere la valigia. Ad esempio, c’è chi ha il desiderio di portare con sé le proprie posate per mangiare in tutta sicurezza anche lontano da casa, ma i coltelli possono essere inseriti nel bagaglio a mano? Ecco cosa si legge nel nuovo regolamento relativo agli aeroporti, in vigore dal 1 settembre.

Si possono portare i coltelli in valigia? Cosa sapere prima di prendere l’aereo

Pronti a partire? Prima di recarsi all’aeroporto, però, è meglio essere certi di non violare alcuna regola relativa al contenuto del bagaglio a mano. Regole che spesso vengono riviste, modificate o potenziane, col fine di garantire ai passeggeri la totale sicurezza nel corso del viaggio. Dal 1 settembre 2024, infatti, sono state inserite nuove regole, a partire dalla possibilità di superare il limite dei 100ml per quanto riguarda i limiti trasportabili. E per gli oggetti appuntiti?

Premesso che è assolutamente vietato portare in aereo qualsiasi genere di arma da fuoco, vale lo stesso per gli oggetti affilati e contundenti con lame lunghe più di 6 cm, come coltelli, forbici, taglierini o spade. Il consiglio è quindi quello di evitare di portare oggetti che, inevitabilmente, ti creeranno problemi durante il controllo dei bagagli e potrebbero farti vivere momenti di disagio prima del viaggio. Nonostante i numerosi limiti, però, il bagaglio a mano resta una scelta comoda e pratica per i passeggeri, soprattutto se si tratta di viaggi non lunghissimi. O, in alternativa, è un ancora di “salvezza” per portare con sé tutto ciò che non è entrato nella valigia principale, quella che verrà cioè posizionata in stiva.