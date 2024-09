Sigaretta elettronica nel bagaglio, si può? Cosa dicono le nuove regole

La normativa sui bagagli sta cambiando e questo non riguarda solo la sigaretta elettronica, ci sono regole diverse e più stringenti.

Il mondo dei viaggi è in continua evoluzione, per questo motivo, chi parte, deve sempre tenersi aggiornato circa i cambiamenti che possono interessare il volo in questione, il bagaglio ma anche la destinazione. Le regole non sono uguali in tutti i Paesi e, chiaramente, nemmeno i limiti che sono comunque sempre da valutare con attenzione, pena evitare multe e problemi di ogni tipo.

Non sempre i divieti riguardano prodotti “ovvi” talvolta questi possono essere inerenti i liquidi, la sigaretta elettronica, il caricatore portatile. Per questo è giusto fare un controllo prima di trovarsi con un problema serio da risolvere in aeroporto durante i controlli.

Sigaretta elettronica nel bagaglio a mano: cosa dicono le nuove regole

Dal primo settembre tornano le limitazioni per i liquidi nel bagaglio, quindi c’è nuovamente il divieto di portare prodotti superiori ai 100 ml in borsa, salvo trasportarli in contenitori con questa capacità e comunque in una confezione trasparente per un totale massimo di 10 prodotti. Sarà necessario, al momento del controllo, mostrare sia i liquidi quindi estrarli dalla borsa, sia i prodotti tecnologici come tablet e computer.

Tra gli oggetti trasportabili ci sono dispositivi elettronici, rasoi, phon, fotocamere. Le sigarette elettroniche invece hanno delle limitazioni specifiche e quindi è importante seguire le regole apposite. Sono consentiti anche alimenti di tipo solido (ad esempio un panino) per i liquidi, prodotti pastosi (tipo cioccolata spalmabile o formaggi cremosi) valgono le regole dei liquidi. Per gli alimenti però vige una normativa specifica per ogni Paese quindi è giusto valutare con attenzione cosa si può o non si può portare nel bagaglio, pena evitare anche multe all’arrivo.

Per quanto riguarda le sigarette elettroniche invece la questione è più complessa e articolata, la colpa è della batteria, non della sigaretta in sé. Queste non si possono mai portare nel bagaglio da stiva, sia di tipo elettronico che vape, anche usa e getta. Possono essere trasportate solo a bordo, entro certi limiti. Si possono tenere poi anche in tasca, dopo aver fatto i controlli ma mai utilizzate in volo, anche se non c’è combustione.

Le multe sono salatissime, sia per chi le adopera in bagno sull’aereo che a terra, con il rischio di essere fatti scendere dall’aeromobile stesso. Va ricordato però che molte destinazioni vietano l’uso di questo tipo di sigaretta, quindi è fondamentale leggere bene le disposizioni locali prima di partire.