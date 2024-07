Liquidi in aereo, arriva il nuovo limite: cosa sapere prima dei controlli in aeroporto

Cambiamo i limiti di liquidi che si possono trasportare, tutto quello che si deve sapere prima di prendere un volo.

Uno dei peggiori incubi per i viaggiatori riguarda il metodo di trasporto di tutto ciò che può essere un bagnoschiuma, uno shampoo o altro in aereo. Per quanto riguarda i liquidi in aereo c’è una mini guida che spiega cosa si può imbarcare, ma pare che adesso le regole siano cambiate e ci sono dei nuovi limiti.

Così come si deve prestare attenzione al cibo da imbarcare, vale lo stesso per i liquidi, anche se adesso pare che le quantità siano cambiate e dunque è meglio conoscerle prima di organizzare un viaggio in aereo e fare la valigia.

Qual è il nuovo limite per i liquidi da trasportare in aereo

Arriva una bella notizia per i viaggiatori, sembra che a partire da quest’anno non ci sia più il limite dei 100 ml, come quantità di liquidi trasportabili in aereo. Sappiamo tutti che quando dobbiamo imbarcarci su un volo non possiamo superare una certa quantità di materiale liquido trasportabile. Sono, infatti, proliferate le confezioni ridotte per portare piccole quantità senza dove rinunciare ad avere i propri prodotti in viaggio.

Ma è capitato spessissimo di trovarsi ai controlli e dover buttare tutto perché si era superato il limite dei famosi 100ml. Adesso pare che non ci sia più e presto sarà annullato. Questo sarà possibile grazie alle nuove tecnologie di cui cominciano a essere dotati molto aeroporti del mondo, che consentiranno di scannerizzare i prodotti avendo una chiara immagine di ciò che si sta trasportando e quindi anche dei liquidi.

La regola dei 100ml era stata introdotta nel 2006, la quantità era stata stabilita perché era stato studiato che al di sotto di questa soglia non si potessero costruire oggetti esplosivi. Adesso i nuovi scanner serviranno ad analizzare precisamente i liquidi e dunque scongiurare il rischio di un pericolo. Al momento in Europa questi nuovi scanner sono stati utilizzati nell’aeroporto di Shannon in Irlanda.

In Italia, purtroppo, sono solo quattro gli aeroporti in cui c’è questo potente scanner: Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino. Questo vuol dire che al momento lo stop al limite dei 100ml è rimandato, entrerà probabilmente in vigore quando tutti gli scali avranno questa nuova tecnologia. Al momento il suggerimento è quello di informarsi per i singoli aeroporti da cui si viaggia, così da evitare di avere problemi o peggio ancora dover buttare i liquidi che si hanno in valigia.