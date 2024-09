Se devi cambiare l’auto aspetta il 2025: nuovi incentivi per un risparmio assicurato

Per il 2025 è previsto l’arrivo di nuovi incentivi e bonus per l’acquisto di auto a basse emissioni: a confermarlo il ministro Adolfo Urso.

Acquistare una nuova auto rappresenta per molti un passo importante, soprattutto se si tratta del primo veicolo posseduto. Possono essere vari i motivi per cui si decide di cambiare vettura e variano per ogni automobilista: dai costi di manutenzione al chilometraggio, da un cambio dello stile di vita a la volontà di acquistarne una con una diversa classe ambientale.

Se rientrate fra questi, è necessario sapere che di recente il governo Meloni si è messo a lavoro per modificare gli incentivi auto in vigore al momento e stanziare nuovi bonus a partire dal 2025 così da fornire anche una spinta al settore dell’automotive.

Auto, in arrivo nuovi incentivi e bonus: la conferma del ministro Urso

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha annunciato nuovi incentivi legati all’acquisto di auto a basso impatto ambientale. Nel dettaglio, l’esecutivo starebbe lavorando ad un piano pluriennale stanziando 750 milioni di euro per il 2025 ed un miliardo di euro all’anno dal 2026 al 2030. Per un totale di 5,75 miliardi di euro stanziati dal fondo automotive istituito nel 2022.

Questo piano servirà a rilanciare il settore dell’automotive europeo, attraverso l’acquisto di veicoli prodotti nell’Unione europea, ma anche per favorire la mobilità sostenibile. Dovrebbe essere, dunque, confermato nel 2025 anche il bonus auto così da permettere l’acquisto di veicoli a basse emissioni, come quello già attivo per l’anno in corso e che scadrà il prossimo 31 dicembre. Un bonus che ha riscosso successo, dato che, come spiegato dal ministro Urso, le risorse stanziate (quasi 230 milioni) si sono rapidamente esaurite. A breve, invece, arriverà quello per l’acquisto di carburanti.

Il nuovo piano del Governo prevede, come riporta la redazione di TrendOnline, dovrebbe assicurare un bonus maggiore per veicoli a basso impatto ambientale ed incentivi per chi decide di rottamare quelli più vecchi, ma anche agevolazioni per le classi svantaggiate.

Lo stabilimento in Italia di veicoli cinesi

Nei piani del Governo ci sarebbe anche quello di realizzare uno stabilimento in Italia in cui verranno prodotti veicoli green e che fungerà da hub produttivo per tutta il Vecchio Continente. L’esecutivo, difatti, avrebbe avviato delle trattative in merito con la casa automobilistica cinese Dongfeng Motors.

Il nuovo stabilimento, secondo le stime, dovrebbe produrre tra i 150 e i 200mila veicoli all’anno e creare tra i 9mila e gli 11mila nuovi posti di lavoro, senza considerare l’indotto.