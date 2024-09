Bonus benzina da 500€ da settembre: cosa bisogna fare per averlo

In arrivo il Bonus benzina da 500 euro. Si potrà richiedere a settembre e permetterà un grande risparmio. Chi sono i fortunati beneficiari?

Le famiglie italiane potranno contare su una nuova agevolazione. Vediamo come funziona, quali sono i requisiti per ottenerla e le modalità per inoltrare domanda di accesso al beneficio.

C’è un Bonus in arrivo, gli italiani esultano sperando che sia loro dedicato ma in molti già sanno che non devono cantare vittoria troppo presto. Sicuramente ci saranno paletti che restringono la platea dei beneficiari e, in effetti, questa è la realtà. I Bonus nascono con l’obiettivo di aiutare le famiglie italiane a superare momenti di difficoltà economica. Per avere la certezza che gli aiuti vadano nella giusta direzione ci sono dei requisiti da soddisfare per ottenere l’agevolazione.

Nella maggior parte dei casi vengono stabiliti limiti ISEE da rispettare. La soglia che solitamente separa chi necessita di aiuto e chi no è 15 mila euro ma ci sono misure che richiedono un ISEE molto più basso, 6 mila o 9.360 euro. Di contro, altri Bonus sono erogati ad una più ampia fascia di popolazione non prevedendo ISEE o comunque stabilendo una soglia molto alta come 40 mila euro. Il Bonus benzina erogato a settembre sarà dedicato ad una ristretta platea di beneficiari.

In arrivo il Bonus benzina, la condizione necessaria per ottenerlo

L’accesso al Bonus benzina sarà limitato ai percettori della Carta Dedicata a te, la misura di supporto del valore di 500 euro nel 2024. La Legge di Bilancio ha prorogato l’agevolazione ma i tempi si sono allungati e la prima e unica erogazione dell’anno in corso scatterà a settembre. L’importo è stato aumentato – da 460 a 500 euro – e i soldi potranno essere spesi non solo per la spesa alimentare ma anche per acquistare abbonamenti ai trasporti pubblici locali o per fare rifornimento di carburante.

Il risparmio sarà concesso, dunque, alle famiglie con ISEE entro i 15 mila euro e con minimo tre componenti nel nucleo familiare. Non c’è necessità di inoltrare domanda, il Bonus sarà erogato automaticamente ai percettori grazie alla collaborazione tra INPS, Poste Italiane e Comuni. Le liste dei beneficiari sono ormai stilate. Ora inizieranno ad arrivare gli sms che avvisano della possibilità di ritirare la Carta Dedicata a Te presso un Ufficio Postale (chi è già in possesso della card e soddisfa i requisiti riceverà la ricarica). Una volta ritirata bisognerà attivarla con un primo pagamento e l’intera somma dovrà essere spesa entro febbraio 2025.