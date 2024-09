Barra colorata sul tubetto del dentifricio a cosa serve? La risposta non è quella che tutti pensano

Hai mai notato la presenza di una strana barra colorata alla fine del tubetto del dentifricio? Ecco svelato qual è il suo significato.

Forse non ci avrai mai fatto caso prima d’ora, ma alla fine del tubetto del dentifricio in genere si trova una barra colorata che, a quanto pare, avrebbe un significato ben preciso. Per quanto infatti il dentifricio sia un prodotto di uso comune che utilizziamo ripetutamente ogni giorno, non tutti avrebbero notato questo dettaglio tutt’altro che casuale.

Secondo una bizzarra teoria che sta spopolando ultimamente in rete, questa barretta non sarebbe un semplice elemento decorativo presente sulla confezione, ma celerebbe un messaggio ben più serio.

Sei curioso di saperne subito di più? Quando scoprirai che cosa si nasconde dietro alla barra colorata del dentifricio non riuscirai di sicuro a crederci!

Barra colorata sul tubetto del dentifricio: non tutti sanno a che cosa serve, il significato segreto

Sono in tanti a chiedersi se il dentifricio si possa portare nel bagaglio a mano. Tuttavia oggi risponderemo ad un altro quesito. A cosa serve quella strana barra colorata presente alla fine del tubetto? Ebbene, non si tratta di un semplice elemento decorativo, ma di un ‘messaggio in codice’, dotato di un significato ben preciso. Secondo una bizzarra teoria che sta circolando ultimamente su TikTok, questo dettaglio rivelerebbe la composizione chimica del dentifricio stesso.

Per dirla in altre parole, rivelerebbe quali ingredienti vengono utilizzati per produrlo. In particolare, se la barra è verde il dentifricio sarebbe fatto con ingredienti naturali, se è blu fra gli ingredienti ci sarebbero prodotti naturali e medicinali, se la barra è rossa sarebbero presenti sia prodotti naturali che chimici, infine se è nera il dentifricio conterrebbe solo ingredienti chimici.

Tale teoria è stata successivamente smentita, in quanto gli esperti di settore hanno dimostrato che si tratterebbe di un pensiero falso, privo di qualsiasi base scientifica. Il rettangolino colorato, di fatto, non avrebbe dunque nulla a che fare con la composizione chimica del dentifricio. In realtà, si tratterebbe di un semplice segno che viene fatto durante il processo di produzione del tubetto.

Non tutti lo sanno, ma questi segni colorati servono per essere letti da sensori a raggio luminoso, che notificano alle macchine dove l’imballaggio deve essere tagliato, piegato o sigillato. Tali dettagli esistono in diversi colori, non solo in verde, blu, rosso e nero. Tuttavia, non ci sarebbero ulteriori significati nascosti.

Pertanto, le barrette colorate non possono essere usate come metro di giudizio per scegliere il dentifricio da acquistare. Se vogliamo sapere come questi prodotti di uso comune sono fatti, occorre per forza leggere la composizione chimica generalmente riportata dietro alla confezione.