Vacanze top in Val Pusteria per coppie e famiglie

Se arrivato per voi il momento di organizzare un week-end di relax o di pianificare uno stacco primaverile di qualche giorno oppure di programmare una vacanza estiva, potete senz’altro prendere in considerazione l’idea di un soggiorno in Alto Adige, territorio che non ha certo bisogno di presentazioni.

Il nostro spassionato consiglio è innanzitutto quello di prenotare per tempo un week-end o un soggiorno più lungo in uno di questi hotel di lusso in Alto Adige, per la precisione in Val Pusteria, nei pressi di Brunico che di questa valle è il capoluogo storico.

In queste strutture, attrezzate per accogliere single, coppie in cerca di una romantica vacanza, gruppi o famiglie numerose, troverete tutto quello che serve per una vacanza da sogno, circondati da un contesto fiabesco. Dovrete solo pensare a divertirvi e rilassarvi lasciandovi alle spalle tutte le fatiche e lo stress accumulati nei mesi precedenti.

Vacanze wellness in Val Pusteria nei Winklerhotels

Ci sono alcuni momenti in cui è necessario staccare la spina e i Winklerhotels sono la risposta giusta; è possibile scegliere fra 4 soluzioni diverse in grado di accontentare chiunque: Hotel Lanerhof, Chalet Purmontes, Hotel Winkler e Hotel Sonnenhof. Vediamo una breve panoramica delle loro offerte.

L’Hotel Lanerhof è situato nel paese di Mantana, nel comune di San Lorenzo di Sebato; l’offerta è variegata ed è adatta a tutte le tipologie di visitatori, dai single alle famiglie numerose; si hanno a disposizione moltissimi servizi: Premium SPA, proposte di attività outdoor, proposte per gruppi familiari (per esempio l’animazione per i bambini, attiva tutto l’anno) con spaziose suite, sala giochi e parchi giochi all’aperto. Non vi sono problemi nemmeno se si viaggia con un cane; tra l’altro, partendo dall’hotel vi sono passeggiate perfette da fare con i propri amici a 4 zampe. A pagamento è anche possibile richiedere il servizio di un dog sitter.

Anche gli Chalet Purmontes si trovano a Mantana; sono dei trionfi del lusso e dell’architettura sostenibile, immersi in un contesto naturale da sogno; qui gli ospiti hanno a disposizione una piscina privata riscaldata tutto l’anno, terrazza, laghetto balneabile con nicchie relax, area SPA privata con sauna e oasi relax panoramica con letti di fieno e tanto altro ancora. È la scelta perfetta per ritemprare corpo e mente.

L’Hotel Winkler è un 5 stelle e si trova nel paese di Santo Stefano, non molto distante dalle altre strutture. Non è solo un hotel benessere di lusso, ma anche uno sport hotel dolomitico, un family resort adatto a soggiorni con bambini e anche un design hotel immerso in uno scenario naturale incantevole. A disposizione degli ospiti vi sono camere raffinate, suite lussuose e suite familiari con la camera per i bambini separata, area wellness con diverse piscine e una vasca idromassaggio, beauty farm, zona fitness, sala giochi per i più piccoli, outdoor fun court, parete da arrampicata e bouldering indoor, ristorante, terrazza lounge con vista mozzafiato, garage e tanto altro ancora.

L’Hotel Sonnenhof si trova a Falzes, vicinissimo a Brunico. È un wellness hotel 4 stelle ideale per chi ama le vacanze attive; ai visitatori più sportivi verrà messo a disposizione un programma settimanale valido per tutto l’anno. È possibile divertirsi con escursioni montane settimanali e uscite in mountain bike alla scoperta dei tesori della Val Pusteria; non mancano poi servizi speciali per i giocatori di golf. L’Hotel Sonnenhof è perfetto anche per le famiglie con bambini piccoli e grandi con programmi appositamente pensati per loro nei periodi delle vacanze scolastiche. Non mancheranno poi le occasioni per deliziare il proprio palato con serate culinarie a tema.