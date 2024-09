Grotta Azzurra, luogo unico che ti lascia senza fiato: quanto costa entrarci

Quanto costa visitare la bellissima Grotta Azzurra di Capri, nel Golfo di Napoli? Il prezzo del biglietto con tutti i servizi inclusi.

La Grotta Azzurra di Capri è una famosa grotta situata nel Golfo di Napoli, conosciuta soprattutto per la sua famosa luce blu, creata dalla luce del sole che passa attraverso un’apertura sottomarina. Uno spettacolo davvero mozzafiato non solo per gli appassionati della natura e del mare, ma per tutti coloro che amano la bellezza.

Prestigioso ninfeo dell’età romana, dopo un lungo declino la grotta venne riscoperta nel 1826 dagli artisti tedeschi August Kopisch ed Ernst Fries. La Grotta Azzurra è articolata in un sistema sotterraneo carsico, costituito da più ambienti. Sfortunatamente i visitatori possono vedere solo quello più ampio, noto come ‘Duomo Azzurro’.

Per visitare la Grotta Azzurra bisogna necessariamente affidarsi ad un barcaiolo esperto, il quale, abbandonati i remi, spinge la barca appigliandosi ad una catena di ferro che è murata sull’ingresso. Motivo per cui i tour operator giornalmente organizzano diverse escursioni. Ma quanto costa entrare in questo luogo magico, dalla bellezza mozzafiato?

Quanto costa visitare la Grotta Azzurra: tutte le informazioni utili

Come abbiamo anticipato, per accedere alla Grotta Azzurra bisogna affidarsi all’aiuto di un barcaiolo esperto. Una volta dentro, si può ammirare il ‘Duomo Azzurro’. Noto con questo nome per via della luce blu che filtra al suo interno attraverso la soglia sottomarina. La cavità è profonda 22 metri (14 nell’interno), larga 25 e lunga circa 60. Insomma, un vero spettacolo naturale che ogni anno attira a sé migliaia e migliaia di visitatori locali e turisti.

Ma quanto costa l’ingresso nella Grotta Azzurra? Questa bellezza naturale dall’atmosfera magica è visitabile ogni giorno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il costo del biglietto è di 6 euro per gli adulti (18+) e di 2 euro per i visitatori di età compresa fra i 18 e i 25 anni. L’ingresso è invece gratuito fino ai 17 anni. Al momento sul sito ufficiale – che probabilmente fa riferimento ai prezzi in alta stagione – è possibile acquistare biglietti al costo di 9,50 euro per gli adulti, 5,50 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni e 3,50 euro per i minorenni.

Nel prezzo è incluso non solo l’ingresso nella Grotta, ma anche un’audioguida scaricabile sia in italiano che in inglese. È invece escluso il giro in barca a remi (per accedere alla Grotta), da pagare sul posto al costo di 12 euro a persona.

Al momento dell’acquisto del biglietto si riceveranno due email separate. Una con il biglietto che andrà esibito in formato digitale direttamente dallo smartphone una volta raggiunto il punto di incontro ed una con il link da cui scaricare l’audioguida. Prima di procedere, si raccomanda di controllare bene le indicazioni fornite all’interno di entrambe le comunicazioni.

