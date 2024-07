Dalle famose spiagge di Marina Piccola e Marina Grande ai Faraglioni e alla magia della Grotta azzurra, le 7 spiagge più incantevoli di Capri.

Capri, una delle incantevoli isole dell’arcipelago delle Isole Napoletane o Flegree, è una destinazione rinomata per i suoi paesaggi unici al mondo, per il mare e per le spiagge meravigliose. Questo angolo di paradiso italiano attrae visitatori da ogni angolo della Terra, desiderosi di esplorare le sue coste e di immergersi nel suo ambiente speciale.

Da Marina Grande a Cala del Rio, ecco le 7 spiagge più belle di Capri, mete ideali per chi cerca la pace immergendosi in una natura incontaminata, e acque limpide dove rigenerare corpo e mente.

Le spiagge più belle di Capri: Marina Grande

Marina Grande è la principale spiaggia di Capri. Situata nei pressi del porto, a pochi passi dal centro, è facilmente accessibile ed offre servizi come bar, ristoranti e noleggio di attrezzature per il mare. Con la sua lunga distesa di sabbia e ciottoli, Marina Grande è perfetta per le famiglie e per chi cerca un luogo vivace e animato.

Le acque calme e pulite di Marina Grande sono ideali per nuotare e praticare sport acquatici. Nonostante la folla durante l’alta stagione, rimane una tappa obbligata per chiunque visiti l’isola.

Marina Piccola, un rifugio incantevole

Marina Piccola è senza dubbio una delle spiagge più famose e affascinanti di Capri. Situata sulla costa sud dell’isola, questa spiaggia, circondata da scogliere a strapiombo e case colorate, offre un’atmosfera tranquilla e rilassante e viste spettacolari sui Faraglioni, le iconiche formazioni rocciose che emergono maestose dal mare. La spiaggia è facilmente accessibile sia a piedi attraverso la Via Krupp, una storica strada panoramica che parte dai Giardini di Augusto, oppure per le scalette di Via Mulo.

In alternativa c’è l’autobus che parte dal centro di Capri. La presenza di numerosi stabilimenti balneari offre la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni, garantendo un’esperienza di comfort e relax. Al tramonto, la vista del sole che si tuffa nel mare crea un’atmosfera magica e romantica.

Le spiagge più belle di Capri: Punta Carena

La Spiaggia di Punta Carena, conosciuta anche come “il Faro”, è una delle spiagge più belle e rinomate dell’isola di Capri. Situata sulla costa sud-occidentale dell’isola, questa splendida insenatura offre acque cristalline e una vista mozzafiato sul faro e sulla scogliera circostante.

Raggiungere questa spiaggia è un’esperienza emozionante in sé. I visitatori possono scegliere tra due percorsi: un sentiero pedonale impegnativo che parte da Anacapri o un’escursione in barca dalla Marina Grande. Una volta arrivati, saranno ricompensati con una distesa di sabbia dorata e un mare turchese incontaminato.

La Spiaggia di Punta Carena è nota anche per il suo famoso beach club, il Lido del Faro, che offre servizi come lettini, ombrelloni e un ristorante con una terrazza panoramica. Oltre alla sua bellezza paesaggistica, la Spiaggia di Punta Carena è un luogo ideale per praticare attività come il nuoto, lo snorkeling e l’esplorazione delle grotte marine circostanti. I più avventurosi possono anche intraprendere il Sentiero dei Fortini, un percorso panoramico che si snoda lungo la costa rocciosa.

Spiaggia di Palazzo a Mare, un’area ricca di storia

La Spiaggia di Palazzo a Mare a Capri è una delle spiagge più belle e suggestive dell’isola. Situata nella zona settentrionale dell’isola, vicino a Marina Grande, è un luogo ideale per rilassarsi al sole e fare un tuffo rinfrescante nelle acque limpide del Mar Tirreno. Il nome “Palazzo a Mare” deriva dalle rovine di un antico palazzo romano situato proprio dietro la spiaggia. Questi resti archeologici sono un’attrazione da visitare per immergersi nella storia dell’isola.

La spiaggia è facilmente raggiungibile a piedi attraverso la Via Palazzo a Mare, una stradina pittoresca che parte da Marina Grande. Un’altra opzione è arrivare in barca e ormeggiare nelle vicinanze della spiaggia. Lungo la spiaggia di Palazzo a Mare si trovano vari stabilimenti balneari come i Bagni Tiberio che offrono servizi come lettini, ombrelloni, bar e ristoranti. Inoltre, per chi preferisce un’esperienza più economica, c’è anche una piccola porzione di spiaggia libera.

La Grotta Azzurra, un capolavoro della natura

Non si può parlare delle spiagge di Capri senza menzionare la celeberrima Grotta Azzurra, una delle attrazioni naturali più famose dell’isola. Anche se tecnicamente non è una spiaggia, questa grotta marina è una tappa imperdibile per chi visita l’isola.

L’ingresso alla grotta è possibile solo tramite piccole barche a remi, che attraversano uno stretto passaggio per entrare in un mondo incantato di luce azzurra. L’effetto luminoso, creato dalla luce del sole che penetra nell’acqua, è semplicemente magico. La Grotta Azzurra rappresenta un’esperienza unica e indimenticabile, un must per chiunque desideri esplorare le meraviglie naturali di Capri.

Il panorama unico della Spiaggia dei Faraglioni

La Spiaggia dei Faraglioni, situata sulla costa sud-orientale di Capri, offre uno dei panorami più spettacolari dell’isola. I tre maestosi faraglioni rocciosi che si ergono dal mare sono uno dei simboli di Capri.

Ai piedi di questi giganti di pietra si trovano piccole e suggestive calette, caratterizzate da rocce levigate e piccole insenature, perfette per rilassarsi e prendere il sole o per una nuotata in mare. Le acque cristalline invitano a un bagno rinfrescante, mentre il contesto naturale incontaminato crea un’atmosfera di pura tranquillità.

Le spiagge più belle di Capri: Cala del Rio, un’oasi di pace

Cala del Rio è una meravigliosa e appartata caletta situata sulla costa occidentale dell’isola di Capri. Questa piccola spiaggia di ciottoli, incorniciata da ripide scogliere e acque cristalline, può essere raggiunta a piedi da Anacapri percorrendo il Sentiero dei Fortini o attraverso escursioni in barca privata o tour organizzati.

La sua posizione riparata la rende un’oasi perfetta per chi desidera sfuggire al caos delle spiagge più affollate. Le acque turchesi e limpide invitano a nuotate rinfrescanti e immersioni subacquee.

Oltre a prendere il sole e nuotare, Cala del Rio offre la possibilità di esplorare la natura circostante. I sentieri costieri permettono di ammirare splendidi panorami sulla baia di Napoli e sulle falesie calcaree caratteristiche dell’isola. Gli appassionati di snorkeling potranno invece immergersi nelle acque cristalline per scoprire la vita marina locale.