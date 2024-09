14 cascate e un santuario nella roccia: paradiso incontaminato, ce l’abbiamo in Italia

Non troppo lontano da casa tua esiste uno dei luoghi più incantevoli da visitare. Ecco perché visitarlo!

Le camminate in montagna e le giornate trascorse nella natura sono sicuramente una delle attività più belle da fare sia in estate che nel periodo della mezza stagione. Se il tempo te lo permette, potresti optare per una gita fuori in porta in un luogo incantato senza dover necessariamente allontanarti dalla tua regione, ovvero la Campania.

Spesso si sottovalutano molti posti di questa magnifica regione, eppure, oltre al mare, anche qui è possibile immergersi in dei meravigliosi cammini e fare delle piacevoli passeggiate in compagnia della propria famiglia o dei propri amici.

Allontanarsi per un momento dal caos della città e staccare la spina dalla solita routine potrebbe aiutarti e rigenerare mente e corpo specialmente se scegli di trascorrere la giornata in un ambiente suggestivo come questo. Di quale luogo stiamo parlando? Prendi appunti perché potrà sicuramente essere di tuo interesse!

Gita fuori porta in Campania nella natura alle cascate di Calabritto

Settembre è quel mese in cui il mare viene lasciato alle spalle e si inizia a pensare a dove poter trascorrere le domeniche con la famiglia e gli amici. In realtà questo posto può essere visitato anche durante il periodo estivo proprio per trovare un po’ di fresco e allontanarsi dal caldo afoso della città.

I residenti in Campania devono visitarlo almeno una volta nella vita proprio perché è uno dei percorsi più belli che si possano mai vedere nel sud Italia. Stiamo parlando delle Cascate di Calabritto, nell’alta valle di Sele, luogo meraviglioso situato nella provincia di Avellino. Il paese delle cascate è proprio Calabritto, una piccola realtà di poco più di 2.000 abitanti.

Durante il percorso è possibile imbattersi in ben 14 cascate suddivise in due aree differenti. Durante il cammino è possibile trovare anche vari punti panoramici in cui poter ammirare una vista meravigliosa. La meravigliosa chiesa sui Monti Picentini va assolutamente visitata: è la Chiesa della Madonna del Fiume situata proprio all’interno di una grotta carsica, meglio conosciuta con il nome di “Santuario nella roccia“.

Ideale per famiglie, il percorso però è consigliato a chi pratica trekking o ha comunque un po’ di allenamento fisico a percorrere determinati percorsi. Infatti il sentiero è nella natura incontaminata e ha una durata di circa 5 – 6 ore. Bisogna, quindi, indossare un abbigliamento adatto al contesto e soprattutto delle scarpe da trekking.