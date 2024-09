Vento eccessivo in Giappone: quel che accade a questo aereo mette i brividi

La forza della tempesta che si è abbattuta in Giappone hanno messo a rischio l’atterraggio di questo aereo: immagini spaventose.

Il 29 agosto il tifone ShanShan si è abbattuto con violenza sulla costa sud del Giappone, portando violente raffiche di vento, mareggiate spaventose e imponenti precipitazioni che hanno causato danni e decessi. Per fortuna la violenza delle raffiche di vento si è ridotta nei giorni successivi, declassando il tifone a semplice tempesta tropicale e dando respiro alle popolazioni colpite dalla calamità naturale.

Vivere esperienze del genere è sicuramente segnante e spaventoso quando si è sulla terra ferma, ma lo è sicuramente di più se durante un fenomeno naturale così violento ci si trova in viaggio su un aereo. Lo sanno bene i passeggeri del volo di linea della Jeju Air che proprio il 29 agosto doveva atterrare all’aeroporto di Fukuoka mentre le raffiche del tifone si abbattevano sulla zona.

I viaggi in aereo sono di per sé un’esperienza stressante, in cui i passeggeri devono superare in condizioni normali momenti di forte tensione nelle fasi di decollo e atterraggio e nelle situazioni in cui ci si trova ad affrontare delle normali turbolenze. A questo va aggiunta la consapevolezza di trovarsi a migliaia di metri dal suolo e del rischio che si corre in caso di problematiche.

A questi normali timori i passeggeri del volo nipponico hanno dovuto aggiungere lo spavento causato dall’inconveniente atmosferico che si stava verificando proprio mentre il loro aereo stava atterrando, un’esperienza di puro terrore che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi.

Aereo sballottato dal vento in Giappone: le immagini della pericolosa manovra

Le immagini dell’accaduto sono state pubblicate online da diverse realtà giornalistiche e qui in Italia è possibile trovarle anche sulla pagina Instagram ufficiale de La Repubblica. Nel breve filmato si vede il tentativo di atterraggio fallito dell’aereo della Jeju Air a Fukuoka. Il pilota ha cercato di portare a termine il volo nonostante le condizioni atmosferiche avverse e per poco non ha perso il controllo.

Come potete vedere bene dal video che si trova in calce alla notizia, infatti, mentre l’aereo scende di quota comincia ad oscillare in maniera sempre più violenta, finché diventa evidente che proseguire la manovra di atterraggio potrebbe portare alla perdita totale del controllo e ad uno schianto.

Il pilota infatti si rende conto di non poter portare in sicurezza i passeggeri sulla pista e repentinamente decide di abortire la manovra di atterraggio e riprendere quota. L’istinto e la prontezza di riflessi del pilota hanno evitato la tragedia, ma le immagini di quanto accaduto sono in ogni caso terrificanti.

Si può solamente immaginare cosa abbiano provato i passeggeri del volo in quel momento e quanto possa essere stata traumatica questa esperienza.