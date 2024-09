Ponti tibetani, spaventosi ma incredibili: dove trovarli in Italia

Sono bellissimi, suggestivi ed offrono emozioni forti come nessun’altra attrattiva è in grado di fare; i ponti tibetani valgono la pena di essere visitati, anche in Italia.

I ponti tibetani sono tra le strutture più rudimentali ed al tempo stesso avanzate che ci siano. La loro storia è vecchia di secoli e trova origine nel sapere fare di necessità virtù da parte dei monaci del Tibet, che vivevano in un territorio impervio. Per superare le alture non restava altro da fare che costruire dei punti di collegamento sospesi sul vuoto. Ed il materiale più comodo da usare era rappresentato da delle corde rigide intrecciate tra loro.

Attraversare dei ponti tibetani è una vera e propria esperienza. Può anche essere inscritta nel novero di una prova di coraggio. Scordatevi la solidità di un comodo e largo passaggio in asfalto, con barriere poste ai lati del percorso. I ponti tibetani non hanno altro che una corda su cui camminare, o nel migliore dei casi delle assi di legno. Per il resto, ad ogni nostro passo sentiremo tutto quanto vibrare. Dipende da quanto sono rigide le funi. Maggiore è la tensione e minori saranno i sobbalzi, che però non mancheranno mai. Ed i ponti tibetani sono anche una dimostrazione di ingegno artigianale e costruttivo.

È così da secoli, con questa tecnica che si è poi diffusa in altre aree del mondo dove i percorsi sono impervi e contraddistinti da crepacci e burroni. Va comunque detto che anche in Tibet, ed un po’ ovunque nel mondo, i ponti tibetani sono stati sostituiti da delle strutture analoghe più sicure e più stabili. Però diversi di questi ponti dall’antico retaggio sopravvivono ancora, e rappresentano una suggestiva attrazione per i turisti. Sono presenti anche in Italia, dove puoi trovarli?

Quali sono i ponti tibetani in Italia?

Uno è rappresentato nella foto in testa all’articolo ed è quello di Dossena, nella Val Brembana, in Lombardia. Da Nord a Sud d’Italia troviamo rispettivamente gli altri ponti tibetani di:

Val di Rabbi, Trentino-Alto Adige;

Claviere, Piemonte;

Val Tartano, Lombardia;

Ponte sospeso delle Ferriere, Toscana;

Laviano, Campania;

Ponte alla Luna, Basilicata;

Gravina di Matera, Basilicata;

Ponte tibetano di Castelsaraceno, Basilicata.

In tutti i casi i visitatori potranno provare il brivido di trovarsi sospesi ad almeno trentacinque o quaranta metri da terra, e godere di una vista panoramica come avverrebbe soltanto quando ci si trova in volo. Ma ci sono anche dei ponti, come quello alla Luna di Sasso in Castalda in provincia di Potenza, in Basilicata, che si staglia a ben 120 metri di altezza rispetto al terreno. Se la cosa non vi spaventa e se siete in cerca di emozioni forti, andate subito a visitare uno di questi ponti.