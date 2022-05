By

La curiosità: il ponte tibetano più lungo del mondo è in Italia, ancora per poco. Il record che non conoscevate.

Forse non tutti sanno che il ponte tibetano più lungo al mondo si trova in Italia. È stato inaugurato nell’estate del 2021 in Basilicata, entrando nel record mondiale e attraendo un gran numero di visitatori.

Si tratta del ponte pedonale sospeso (chiamato ponte tibetano perché simile a quelli del Tibet) che il 1° agosto 2021 è stato aperto a Castelsaraceno, borgo della Basilicata in provincia di Potenza.

Castelsaraceno è un borgo montano, situato nella Basilicata sudorientale a 916 metri di altitudine, al margini del Parco Nazionale del Pollino. Il suo ponte da record misura 586 metri di lunghezza. Questo primato, tuttavia, sarà presto superato da un altro ponte tibetano.

Per quasi un anno, il piccolo borgo lucano di Castelsaraceno è stato sulla bocca di tutti. Non solo in Italia ma anche all’estero. Dall’agosto del 2021, infatti, tra le montagne del suo territorio è stato aperto al pubblico il ponte tibetano più lungo del mondo.

Per ponte tibetano si intende un ponte pedonale sospeso a passerella, spesso a pedata discontinua, ovvero con spazi vuoti tra le assi di camminamento. Proprio come i ponti del Tibet. Con l’unica, fondamentale, differenza che mentre i ponti del Tibet sono di corda e legno, quelli moderni sono realizzati con cavi di acciaio e sofisticati sistemi di sospensione. Per la sicurezza di tutti coloro che li attraversano.

Il ponte di Castelsaraceno ha battuto il precedente record del ponte sospeso ponte sospeso 516 Arouca, situato nel nord del Portogallo, nel distretto di Aveiro. Questo ponte è lungo 516 metri, come dice il nome, ed è sospeso a 175 metri di altezza, sopra il fiume Paiva.

Il ponte di Castelsaraceno

Il ponte tibetano di Castelsaraceno è lungo 586 metri e alto 80 metri nel punto massimo, sopra il torrente Racanello, dove si trova anche un antico mulino del XVI secolo. La sua passerella è formata da ben 1.160 assi o gradini. Il ponte collega il centro storico di Castelsaraceno alla montagna vicina. Inoltre, mette in collegamento il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese.

La struttura del ponte è realizzata in acciaio, con quattro funi portanti da 35 mm e due di sicurezza da 20 mm, 5.500 metri di cavi in acciaio tra strutture e ancoraggi, mentre i 1.160 gradini sono in grigliato di acciaio zincato. Complessivamente si tratta di oltre 24.000 chilogrammi di acciaio, tra gradini, portali d’irrigidimento e piastre di ancoraggi.

Il record di ponte tibetano più lungo del mondo di Castelsaraceno sarà presto superato dal nuovo eccezionale ponte sospeso Sky Bridge 721, che sarà inaugurato il 13 maggio prossimo in Repubblica Ceca. Il ponte, come dice il nome, avrà una lunghezza di 721 metri e un’altezza di 95 metri, nel suo punto più alto. Un nuovo eccezionale record.

Per ulteriori informazioni e per salire sul ponte di Castelsaraceno: visitcastelsaraceno.info/ponte-tibetano