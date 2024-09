Perché non hai ancora mai visto ‘Le Piscine delle Fate’? Il luogo mozzafiato per il tuo prossimo viaggio

Una nuova destinazione che aspetta i suoi viaggiatori erranti: le ‘Piscine delle Fate’, un paesaggio da lasciare senza fiato.

Un nome suggestivo che evoca scenari fiabeschi: le ‘Piscine delle Fate’. Un luogo incantato persino irrealistico. Invece esiste e potrebbe costituire meta per il prossimo viaggio. D’altronde, l’estate ancora non è finita per cui quale migliore occasione per raggiungere questa località spettacolare. Un fascino reso ancor più magico dalla leggenda e le sue interpretazioni: si decantano le nozze di una splendida principessa oppure l’esistenza di creature mitologiche, trasformatesi in figure femminili, pronte per il bagno sotto la luna piena.

Ma dove si trova questo posto? L’ambiente circostante è immerso nella natura incontaminata regalando un panorama stupefacente. Adatto per organizzare escursioni benché si raccomanda sempre prudenza. Tuttavia ci si fermi ad ammirare le meraviglie intorno, non dimenticando di scattare qualche foto-ricordo. Inoltre è concessa la possibilità di tuffarsi in acqua – sicuramente i più temerari non rinunceranno all’idea – sebbene si adoperino tutte le accortezze del caso perché lo specchio cristallino è gelido e profondo.

Le Piscine delle Fate, tra le più belle meraviglie naturali: dove si trova

Nuotare nelle ‘Piscine delle Fate’, sembra un sogno. Si approfitti ora, perché adesso è il momento perfetto, con l’avvento della bassa stagione. Il fenomeno ‘overtourism‘ comincia a calare, le mete di villeggiatura si svuotano e le famiglie tornano a casa. D’altronde anche questo gioiellino è preso d’assalto dai turisti poiché offre una vista mozzafiato, a dir poco scenografica. Difatti sembra uscito da un racconto fantasy, abitato da folletti e ninfe, pronti ad accogliere i forestieri.

Ebbene, ci troviamo sull’Isola di Skye, in Scozia. Cascate limpide e pure, situate ai piedi dei Monti Cuillin, adiacente la Glen Brittle Forest, costituiscono una tra le attrazioni più iconiche del luogo. Ma come arrivarci? Partendo dalla cittadina di Portree, le Fairy Pools distano 40 minuti e una volta parcheggiato altrettanti 20 minuti per raggiungere il primo traguardo. La visita completa è di circa due ore, a seconda del tempo che si vuol impiegare nonché del numero di soste effettuate, soprattutto se si predilige la calma.

Si voglia suggerire qualche piccolo consiglio: innanzitutto optare per un abbigliamento ‘anti-pioggia’, quindi impermeabile, ombrello e soprattutto scarpe comode. È consentito un tuffo nelle cascate ma si ricordi di portare con sé una muta, preferibile rispetto al costume da bagno, nonché un asciugamano – sovente le temperature possono abbassarsi e diventare rigide. Precauzioni per l’attesissimo viaggio in questa località pittoresca, caratterizzata da acque blu, trasparenti.