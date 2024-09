L’albergo unico al mondo che offre ai clienti un’esperienza ‘estrema’: perché non puoi perdertelo

C’è un albergo che garantisce a chi lo sceglie una esperienza che non sarà mai dimenticata: ecco di che si tratta e dove si trova precisamente.

Come è noto, chi viaggia molto spesso lo fa per diverse ragioni. Da una parte c’è la volontà di vedere posti nuovi, dall’altra non si può non tenere in considerazione il fatto che ci si confronta con una cultura diversa. Ed in questo modo si va ad arricchire il proprio bagaglio di esperienza. In altri casi, però, lo si fa anche per la possibilità di provare delle sensazioni, delle emozioni e per fare delle esperienze che altrimenti non si potrebbero maturare. In alcuni casi ci si deve allontanare poco dalla propria casa, in altri casi serve andare dall’altra parte del mondo come si suol dire.

Nel caso qui preso in esame l’albergo sul quale andiamo a puntare i riflettori è in grado di regalare una esperienza davvero senza eguali. E che vale la pena di provare, con la totale consapevolezza che saranno dei momenti che resteranno impressi nella nostra testa per sempre. Si trova in Patagonia, in piena Argentina, e si tratta di un qualcosa di estremamente immersivo nella natura. Hai mai visto capre e stambecchi salire con la loro agilità e la loro eleganza su delle pareti rocciose? Bene, grazie a questa struttura alberghiera potrai vederlo dal vivo da una posizione a dir poco privilegiata.

Albergo in Patagonia da sogno: ecco di che si tratta

La struttura in questione si trova a Santa Cruz e le stanze hanno delle caratteristiche che è impossibile trovare altrove. In un lusso totale che viene garantito nelle camere in questione, l’albergo è stato edificato su uno sperone di roccia a 270 metri sul livello del mare. Qualcosa di mozzafiato, ma questo è niente rispetto alle peculiarità delle camere. Esse, infatti, hanno la forma di una mezzaluna e sono totalmente trasparenti.

Le stanze sono strutturate su tre livelli, con la zona sonno che è quella collocata al primo piano di questa struttura. Al piano intermedio, invece, troviamo quella che potremmo definire come zona relax. La parte più alta, invece, è quella destinata al bagno. Nonostante ci si trovi attaccati ad una parete rocciosa, ci sono tutti i comfort immaginabili, dal WiFi fino ad arrivare all’acqua corrente. Ecco in tal senso le ultime sul ritorno dei voli diretti tra Italia e Argentina.

Albergo da sogno in Patagonia: come si chiama e quando andarci

Siamo nel sud dell’Argentina ed il nome dell’albergo in questione è significativo: Ovo Patagonia. Ricorda che le stagioni, stando dall’altra parte del mondo, seguono un ritmo inverso rispetto al nostro. Il periodo ideale per andarci è da marzo a maggio. Sarà autunno e si potrà assistere ai boschi che cambiano colore.