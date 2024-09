Hai prenotato (anche) il posto in aereo? Forse nessuno ti ha mai detto questo

Tanti viaggiatori si chiedono se sia conveniente usufruire del servizio di prenotazione del posto in aereo, molto spesso a pagamento.

Per molti, l’arrivo dell’estate significa partire per una vacanza e godersi le meritate ferie. Chi opta per mete lontane rispetto ai luoghi di residenza, quasi sempre, sceglie di viaggiare in aereo, magari prenotando con largo anticipo.

Al momento della prenotazione, la maggior parte delle compagnie aeree fornisce la possibilità di scegliere il posto che più si preferisce, un servizio a disposizione dei clienti che molto spesso è a pagamento. In caso di mancata scelta, si potrebbe finire per viaggiare in un posto casuale per tutta la durata del volo. In molti si chiedono se usufruire di tale servizio possa realmente convenire o meno.

Viaggiare in aereo, quanto costa il servizio per la scelta del posto

Sono milioni le persone che ogni giorno decidono di viaggiare in aereo. Secondo recenti statistiche, solo nel 2023, sono stati ben 4,3 miliardi i passeggeri sui voli commerciali a livello globale.

Le compagnie aeree esistenti, in sede di prenotazione, offrono ai propri clienti una serie di servizi, alcuni dei quali a pagamento. Fra questi troviamo anche quello legato alla scelta del posto sull’aereo. I viaggiatori, dunque, possono selezionare il posto, tra quelli ancora disponibili, su cui accomodarsi per tutta la durata del volo, magari per essere vicini al finestrino e godersi il panorama o per sedere al fianco della persona con la quale si viaggia.

Non usufruendo del servizio, invece, sarà la stessa compagnia ad assegnare un posto casuale al passeggero che verrà poi indicato. Questa selezione, come detto, può essere a pagamento o gratuita in base alla compagnia. Ad esempio, come riporta Money.it, Wizzair permette di scegliere il posto senza costi aggiuntivi, ma solo attraverso il pacchetto Wizz Go e Wizz Plus, altre compagnie, invece, come Ryanair, Vueling o easyJet, prevedono un supplemento economico. I costi, nel dettaglio, possono variare dai 5 e i 30 euro che possono salire anche a 100 euro quando si parla di tratte di lusso.

Quando è meglio scegliere il posto

Ci sono alcuni posti più ambiti rispetto ad altri, ad esempio quelli vicini ai finestrini o quelli che consentono di avere uno spazio maggiore per le gambe, circostanza da non sottovalutare soprattutto per le lunghe tratte. C’è anche chi soffre di mal di aereo e preferisce determinati posti per viaggiare in serenità.

Il supplemento economico per la selezione del posto può essere richiesto sia in fase di prenotazione sia al momento del check-in. Se si hanno delle esigenze particolari è meglio usufruire del servizio e optare per la selezione al momento della prenotazione, dato che il check-in viene quasi sempre effettuato poco prima della partenza e sarà più difficile trovare posti disponibili.