I posti migliori se soffri di mal di aereo: scegli sempre questi

Posti migliori, quali preferire se si soffrono dei disturbi legati al mal d’aereo. Una breve panoramica sulla questione.

Viaggiare in aereo è sempre un’esperienza emozionante, anche quando ci si sposta con frequenza con questo mezzo. Il decollo, la terra che diventa sempre più distante, le nuvole che concordano l’apparecchio sono sempre emozionanti, così come tutte le fasi dell’atterraggio con il desiderio inconfessabile che il tutto avvenga rapidamente e senza problemi. Eppure a volte una trasferta in aereo regala meno emozioni piacevoli, ma più noie e fastidi.

Questo accade soprattutto nel caso di viaggi particolarmente lunghi, quando occorre confrontarci con vicini rumorosi, posizioni poco comode e magari toilette lontane. Possono apparire delle sciocchezze, ma condizioni del genere possono compromettere la tranquillità e serenità del viaggio, creando malumori e tensioni. Allora diventa molto importante scegliere al meglio il posto, a partire dalle proprie esigenze.

Posti in aereo quali preferire

Come accennato, a volte quello che conta in aereo è scegliere il posto più adatto. Questo vale soprattutto se si hanno problemi di salute. Così se si ha mal di gambe o difficoltà alla schiena è necessario preferire posti larghi e particolarmente spaziosi, come di solito sono quelli davanti.

Altra situazione molto comune è quella dei disturbi legati alla cinetosi, conosciuta normalmente come mal d’aereo. Si tratta dei problemi di cui soffrono alcune persone a causa degli spostamenti irregolari o ritmici del corpo durante un movimento. Tipico è il disturbo che si prova durante uno spostamento in aereo (ma non solo, può succedere con il treno, con l’automobile e così via).

I sintomi del problema sono nausea accompagnata da disturbi addominali, pallore, in alcuni casi anche vomito. Insomma una serie di malanni che possono condizionare pesantemente un viaggio in aereo. Cosa fare allora? Oltre alla prevenzione con medicinali appositi si può intervenire, scegliendo i posti dove le turbolenze (che spesso acuiscono il disturbo) sono meno avvertite.

L’instabilità maggiore in un aereo si percepisce in coda, quindi chi soffre di cinetosi dovrebbe preferire i posti davanti, nelle prime file. Oppure un’altra possibilità è rappresentata dai posti posizionati esattamente nel mezzo dell’aereo dove la stabilità è maggiore. Questo piccolo accorgimento al momento della prenotazione del biglietto consente di limitare i fastidi e rendere il viaggio più piacevole.

Naturalmente per poter scegliere i posti migliori occorre prenotare con un certo anticipo il viaggio, avendo così maggiori probabilità di trovare i posti ricercati. Da ricordare che le prime file, quelle più comode e più silenziose, che ballano di meno in caso alle turbolenze, più vicine a toilette e uscite, sono le più ambite.

Quindi se si preferiscono i posti anteriori del veicolo, si ribadisce la necessità di prenotare il prima possibile, avendo modo di selezionare il posto che renda meno fastidioso il mal d’aereo e di conseguenza più rilassante il viaggio.