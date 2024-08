Meteo weekend 31-1, massima attenzione: accade di tutto in Italia

Previsioni meteo per il week end del 31 agosto e del 1° settembre: cosa succede in Italia? Meglio prepararsi a tutto.

Il mese di agosto ormai volge al termine e sta per cominciare settembre che porterà con sé tante novità dal punto di vista meteorologico. Prima però ci sono da segnalare alcuni significativi fenomeni atmosferici che questo week end interesseranno tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.

Nel giro di 48 ore l’Italia si troverà ad affrontare condizioni climatiche contrastanti. Se da un lato infatti si assisterà ad una permanenza del caldo africano con temperature torride, dall’altro non mancheranno neppure episodi temporaleschi.

Scopriamo subito che cosa accadrà nel corso del fine settimana, regione per regione. Si raccomanda di usare la massima cautela.

Meteo weekend 31-1: le previsioni regione per regione

Nonostante il mese sia ormai quasi concluso, l’estate sembra voler continuare a persistere sull’Italia per la gioia di chi si trova in vacanza. Quello del 31 agosto e del 1° settembre sarà infatti un week end molto caldo. Non mancheranno tuttavia fenomeni temporaleschi, tipici della stagione estiva. Sono di fatto in arrivo delle masse d’aria di origine sub-tropicale, provenienti direttamente dal deserto del Sahara. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa succederà nel corso delle prossime ore.

Sabato 31 agosto il sole risplenderà da Nord a Sud, con temperature oltre la media stagionale. In alcune regioni si raggiungeranno picchi di 35 gradi, specie al Centro-Sud e nelle Isole dove potrebbero registrarsi perfino 40 gradi. Il caldo picchierà anche sulle pianure del Nord, dove si potrebbero raggiungere i 32-34 gradi nelle ore pomeridiane.

Domenica 1° settembre proseguirà all’insegna del bel tempo, che sarà complessivamente stabile e soleggiato con temperature elevate. Nonostante, però, il caldo africano percepibile lungo tutta la Penisola, nella seconda parte della giornata, il rischio di temporali intensi aumenterà soprattutto nelle regioni alpine e prealpine. A causa degli alti tassi di umidità nei bassi strati dell’atmosfera, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche, che potrebbero scatenare non solo forti piogge, ma anche raffiche di vento e grandinate.

Insomma, quello che ci aspetta sarà un week end molto intenso dal punto di vista meteorologico. Si raccomanda quindi nelle zone esposte al rischio temporali di prestare la massima attenzione. Dove invece prevarrà il caldo torrido è consigliato rimanere idratati ed evitare di uscire nelle ore più calde.

Per quanto riguarda invece le previsioni del tempo del mese di settembre, gli esperti hanno già formulato alcune ipotesi che saranno aggiornate nel corso dei prossimi giorni.