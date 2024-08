Marocco, Maldive, ma non solo. Ecco la lista dei 10 resort più belli al mondo: uno è a 2 ore d’aereo

Luoghi incantevoli e relax assicurato, quali sono i resort più belli del mondo: uno si trova molto vicino ed è mozzafiato.

Chiunque vorrebbe trascorrere una vacanza da sogno. Quando si è in procinto di prenotare un viaggio, sono tante le valutazioni che si fanno e si cerca il più possibile di trovare una soluzione che risponda alle nostre esigenze, ma non possiamo certo negarlo: anche l’occhio vuole la sua parte, dunque, si cercano luoghi che ci regaleranno emozioni uniche.

In merito, se state cercando una soluzione e l’obiettivo è quello di trascorrere una vacanza da sogno, non potete assolutamente perdervi assolutamente la lista che è stata stilata da Travel+Leisure, una classifica che ha come obiettivo quello di elencare tutti i resort mozzafiato. Per realizzarla si è tenuto conto dei voti di 186.000 viaggiatori, delle camere, della posizione e del servizio. Tra quelli in classifica anche uno che non è molto lontano da voi.

La lista stilata tra questi anche un posto che si trova vicino a noi

Quando si organizza una vacanza non si può non tenere conto di alcune questioni, l’obiettivo è quello di trascorrere dei giorni meravigliosi in totale relax. Se non avete ancora le idee chiare potete far riferimento alla classifica stilata da Travel+Leisure dei dieci migliori resort al mondo.

Sono stati seguiti dei criteri per poter fare una buona valutazione e udite, udite un dei resort si trova proprio vicino a noi, ma di quale si tratta? Stiamo parlando del Gran Hotel Mas d’en Bruno, che si trova a Tarragona e più specificamente a Priorat, in Spagna, dove è possibile visitare numerose mete, ideali anche per le famiglie. Non resta di capire quale posizione occupa.

I dieci migliori resort: quali sono?

Prima di capire quali sono gli altri resort scopriamo quale posizione occupa il Gran Hotel Mas d’en Bruno, il lussuoso albergo si trova al sesto posto. A rendere magico il luogo è proprio il luogo in cui si trova, infatti è immerso tra i vigneti della Catalogna. Oltre le 24 stanze, chi vuole, può pernottare nella prestigiosa Bruno’s Suite. Andiamo adesso a capire con chi è stato messo a confronto questo incredibile Hotel. L’intera classifica:

Primo posto: L’Oberoi Rajvilas, Jaipur – India;

Secondo posto: La casa sulla spiaggia, Playa del Carmen – Messico;

Terzo posto: l Ritz-Carlton, Doha – Qatar;

Quarto posto: Park Hyatt, Siem Reap – Cambogia;

Quinto posto: Selman, Marrakech – Marocco;

Sesto posto: Gran Hotel Mas d’en Bruno, Torroja del Priorat – Spagna;

Settimo posto: Reggente, Hong Kong – Cina;

Ottavo posto: Pendry, Newport Beach – California (Usa).

A pari merito troviamo altri due resort Alma Resort Cam Ranh in Vietnam e il Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi Atollo di Malé, nel Sud delle Maldive. Insomma, chi vuole prenotare un viaggio, dovrebbe dare un occhio a questi indimenticabili resort, dove non mancheranno il lusso e i paesaggi mozzafiato.