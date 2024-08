Benedetta Rossi e il marito Marco: il loro viaggio, quest’anno, è il più romantico in assoluto. Dove sono stati

Il viaggio di Benedetta Rossi e Marco Gentili è il più romantico di tutti: ecco dove è stata la food blogger più amata con il marito.

Benedetta Rossi non ha di certo bisogno di presentazioni, dato che stiamo parlando di uno dei volti social più seguiti e amati dagli utenti. Le sue ricette facili, veloci ed economiche l’hanno fatta diventare una vera e propria star dei fornelli, al di là di qualche hater pronto a puntare il dito su ciò che non va.

Nonostante il grande successo, la food blogger non si è mai montata la testa ed è rimasta la persona semplice e solare di quando ha iniziato a condividere video su YouTube. Un’attività che porta avanti con l’aiuto e il costante sostegno del marito Marco Gentili, con il quale ha un rapporto di fiducia e complicità meraviglioso, come si può notare dai tanti contenuti social. Prima di tornare alla routine quotidiana, Benedetta e Marco si sono concessi un viaggio negli USA dove hanno visitato il loro posto del cuore. Le foto hanno fatto sognare i tanti utenti che li seguono.

Benedetta Rossi negli USA con il marito Marco: la visita al loro posto del cuore

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno fatto visita agli Stati Uniti ed hanno deciso di fare un viaggio “on the road” per le loro vacanze estive, prevedendo quindi il giro in diverse città, attraversando parchi e monumenti. Tra i tanti luoghi che hanno visitato, non poteva mancare il suggestivo Roseman Covered Bridge, lo storico ponte coperto che si trova a Winterset, Iowa.

Come si legge nella didascalia del posto di Benedetta, questo non è un posto come un altro. Non lo è per la food blogger e il marito, così come non lo è per molte altre persone. Stiamo parlando del ponte che si vede nel film The Bridges of Madison County di Clint Eastwood, il quale è stato attore, produttore e regista della pellicola con Meryl Streep.

“In questo viaggio sulle strade e i luoghi dei nostri film del cuore, non poteva mancare una visita al ponte simbolo dell’amore vero”, ha scritto Benedetta nel post che accompagna diverse foto e video di lei e il marito nei luoghi della pellicola americana. Un bellissimo viaggio che hanno mostrato anche ai tanti follower che in questi anni li hanno conosciuti nella loro quotidianità.