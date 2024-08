Sono in tanti a chiederselo: motorini e scuter di cilindrata 125 possono andare in tangenziale e in autostrada? Cosa dice la Legge.

È una domanda molto frequente che si fanno tanti motociclisti: motorini e scooter 125 di cilindrata possono viaggiare in tangenziale e in autostrada? Potrà sembrare un quesito piuttosto banale, ma in realtà intorno all’argomento c’è parecchia confusione.

Sì, perché è da anni che si vorrebbe cambiare il Codice della Strada a proposito di questo punto, per l’esattezza dal 2019, ma per il momento sono state avanzate solo delle proposte.

Anche il nuovo Codice della Strada, già approvato dalla Camera, e che potrebbe essere votato a breve anche dal Senato, prevede delle modifiche inerenti proprio a questa categoria di veicoli. Vediamo quali sono le ultime novità.

Motorini e scooter 125 possono viaggiare in autostrada? Cosa dice la Legge

Attualmente i motorini e gli scooter di cilindrata 125 non possono viaggiare in tangenziale e in autostrada. Di fatto, l’articolo 175 comma 2 del Codice della Strada al momento in vigore consente la circolazione su tangenziali e autostrade soltanto a motocicli dai 150cc di potenza. Chi viola la norma rischia di andare incontro a sanzioni economiche che possono andare dai 42 ai 173 euro. Inoltre, per i trasgressori è anche prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.

Tuttavia, è da anni che si parla di una possibile modifica del suddetto articolo. Già nel 2019 è stato proposto di estendere il permesso di circolare in autostrada anche ai motorini con 125cc di potenza, ma finora non c’è stata nessuna novità a riguardo. La Legge, però, potrebbe presto cambiare grazie al nuovo Codice della Strada già approvato dalla Camera ed ora in attesa di essere votato anche in Senato.

Non sappiamo esattamente quando avverrà la votazione. Tuttavia è probabile che tra fine agosto e inizio settembre si sblocchi qualcosa. Ad ogni modo, le modifiche proposte consentirebbero ufficialmente di circolare su tangenziali e autostrade con un motociclo 125, purché si rispettino alcune condizioni ben precise che riguardano il conducente, il quale dovrà essere:

maggiorenne;

munito di patente A, B o categoria superiore;

munito da almeno due anni di patente A1 o A2.

Ad oggi, quindi, non è ancora possibile circolare con motociclo 125 su tangenziali e autostrade. Tuttavia, se dovesse passare l’approvazione del nuovo Codice della Strada anche in Senato ci sarebbe finalmente il via libera tanto atteso da migliaia di motociclisti. Per restare aggiornati sull’argomento è possibile continuare a seguirci sul nostro sito Internet.