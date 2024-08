Se ti agiti quando ci sono delle turbolenze in aereo, allora devi assolutamente sapere questo

Le turbolenze aeree sono sempre principio di agitazione per tutti, per questo motivo è importante conoscere questo dettaglio.

Negli ultimi anni le turbolenze sono diventate più frequenti, rendendo i viaggi non sempre piacevoli, soprattutto per chi soffre di ansia e deve fare i conti con una situazione non certo facile. Ci sono varie tipologie di avvenimenti e altrettante condizioni, conoscerle vuol dire essere preparati e quindi evitare anche ulteriore paura.

Le turbolenze in aereo si verificano in due condizioni principalmente, o quando l’aria è limpida e vi sono quelle chiamate “correnti a getto” che sono scossoni improvvisi, imprevedibili e molto forti, oppure quelle che sorgono durante il maltempo che sono quindi già segnalate dai radar. Talvolta le correnti d’aria non sono sempre una questione negativa, se queste infatti spingono in direzione dell’aereo consentono alla compagnia di consumare meno carburante e di arrivare molto prima a destinazione. Tutto dipende in questo caso dalla direzione che può essere verticale oppure orizzontale.

Turbolenze in aereo, c’è una cosa che devi assolutamente sapere

Ci sono piccoli scossoni ma anche grandi cambiamenti repentini ed è chiaro che nel secondo caso la preoccupazione è normale. Tuttavia è giusto sapere che gli aeromobili sono progettati e costruiti per resistere anche alla più intensa delle turbolenze, che sono quindi perfettamente sicuri, più dell’auto in cui le persone si trovano a viaggiare ogni giorno. Inoltre le turbolenze nella maggior parte dei casi sono previste, il pilota sa bene quando si troverà di fronte a queste e quindi chiederà ai passeggeri di allacciare le cinture.

In realtà il dettaglio fondamentale per evitare danni e imprevisti è quello di allacciare sempre la cintura, anche durante il volo quando il segnale è spento. Dopotutto si tratta solitamente di qualche ora, niente di così insopportabile. In questo modo si è certi che, qualunque cosa accada, la cintura farà il lavoro protettivo e non ci saranno danni. Purtroppo infatti sono proprio quelle improvvise ad essere più forti per l’aeromobile e soprattutto più complesse da gestire, se infatti sopraggiungono con il cielo privo di nuvole e tempeste, è chiaro che sono del tutto inaspettate.

Anche in questo caso comunque i piloti sono in grado di gestire ogni cosa senza problemi, è comprensibile un po’ di spavento ma non vi saranno ripercussioni di alcun tipo sulla salute, soprattutto se si seguono le regole e si presta attenzione a ogni dettaglio.