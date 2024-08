Bonus viaggi, come funziona e come richiederlo: tutto quello che si deve sapere

Anche quest’anno c’è la possibilità di accedere a questo sussidio per organizzare le vacanze, chi può riceverlo e come fare richiesta.

Una buona notizia per i viaggiatori, anche per il 2024 sono stati stanziati fondi per il bonus viaggi, una misura che è comunque è nata per incentivare i viaggi in Italia, ma che è apprezzata chiaramente da tutte le persone che potranno usufruirne.

Sebbene esistano, periodicamente, anche promo Trenitalia o di altre compagnie, cui accedere per risparmiare qualcosa, il bonus viaggi è sicuramente un aiuto fondamentale per organizzare una vacanza. Ovviamente per accedere bisogna rispettare alcuni requisiti e non è aperto a tutti. Tutto quello che c’è da sapere sul bonus viaggi.

Bonus viaggi, a chi è rivolto e come si può accedere

Anche per il 2024 è stato confermato il bonus viaggi, si tratta di una specifica agevolazione che però è rivolta solo a determinati target. E’ una misura che ha come principale obiettivo – oltre quello di aiutare a organizzare una vacanza a chi non ha enormi possibilità – di incentivare il turismo in Italia.

Quest’agevolazione permette di coprire una parte dei costi previsti per i soggiorni, che comprendono gite al mare, in montagna o in città culturali, chiaramente in Italia. Il bonus viaggi è rivolto principalmente a una categoria di pensionati iscritti a specifiche gestioni previdenziali, coniugi che hanno figli con gravi disabilità e famiglie con un Isee al di sotto di 40mila euro. Questo contributo servirà a coprire spese di vitto e alloggi, escursioni e cibo. Chiaramente varia non solo in base alla durata delle vacanze ma anche dell’Isee di chi ne fa richiesta.

Si può presentare la domanda per i viaggi che sono stati prenotati tra il 1 maggio e 17 dicembre del 2024, fatta esclusione per il periodo che va dal 9 al 29 agosto. La scadenza era entro il 30 giugno, ma il termine potrebbe avere una proroga. La richiesta va presentata sia attraverso il portale Inps o con l’App IO e servirà lo Spid, la carta d’identità digitale o il Cns per accedere.

I pensionati che vogliono accedere al bonus viaggi devono rispondere a determinati requisiti, come aderire alle seguenti gestioni presidenziali: Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, Gestione Fondo Postelegrafonici e Gestione Dipendenti Pubblici. Per quanto riguarda le famiglie, invece, potranno accedere quelle composte da almeno 3 persone e con un reddito che non superi i 40.000 euro.

Il rimborso parte dal 100% e decresce all’aumentare del reddito e al calare dei giorni di viaggio. Dunque per una vacanza di 15 giorni e 14 notti si potrà avere fino a 1.400 euro, cifra che cala a 800 euro per soggiorni di 7 notti e 8 giorni. La copertura delle spese varia in base all’Isee, chi ha un reddito al di sotto degli 8 mila euro percepirà il 100% e poi si abbassa. Il viaggio non deve essere prenotato nel periodo che va dal 9 al 29 agosto, in questo caso non si potrà presentare domanda.