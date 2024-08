Le migliori destinazioni nel Lazio per una giornata di relax alle terme dove concedersi un’esperienza rigenerante immersi nella bellezza naturale della regione.

Se stai cercando un luogo dove rilassarti e goderti le acque termali nel Lazio, hai molte opzioni tra cui scegliere. Questa regione è famosa per le sue terme storiche e i centri benessere che offrono una varietà di trattamenti e servizi.

In questo articolo andiamo alla scoperta di alcune delle migliori località termali a due passi da Roma, dalle storiche Terme dei Papi a Viterbo alle famose Terme di Fiuggi e alle oasi naturali di Vulci e Bullicame. Tutti luoghi dove poter trascorrere un giorno di puro relax e cura del corpo.

1)Terme, le migliori destinazioni nel Lazio: Fiuggi

Le Terme di Fiuggi sono una delle destinazioni termali più rinomate non solo del Lazio, ma di tutta Italia, e sono una meta ideale per una fuga di benessere. Si trovano in provincia di Frosinone, a circa 80 chilometri a sud-est di Roma.

Le acque di Fiuggi sono oligominerali e sono state utilizzate per secoli per trattare vari disturbi, in particolare quelli legati al sistema urinario.

La loro composizione unica le rende un rimedio naturale molto apprezzato, utilizzato anche da personaggi storici come Papa Bonifacio VIII, a cui è intitolata una delle due fonti termali di Fiuggi (l’altra è la Fonte Anticolana) e Michelangelo Buonarroti. La Fonte Bonifacio VIII è una struttura costruita agli inizi del XX secolo in stile liberty ed è circondata da boschi e giardini. La stagione termale inizia generalmente in primavera e si estende fino all’autunno, con diverse offerte e pacchetti disponibili per i visitatori.

2) Le Terme dei Papi a Viterbo

Le Terme dei Papi, situate a Viterbo, a circa 100 chilometri a nord di Roma, sono una delle destinazioni termali più celebri d’Italia, conosciute per non solo per le loro acque curative ma anche per la loro storia. Qui infatti si tenne il primo conclave nella città dei Papi, e il loro nome è legato proprio a questo evento. Questo complesso termale è particolarmente noto per la qualità delle sue acque sulfuree calde e ricche di minerali, utilizzate da secoli per trattamenti di bellezza e benessere.

Le Terme dei Papi offrono diverse piscine termali, tra cui una grande piscina all’aperto con vista panoramica sulle colline circostanti, saune e trattamenti SPA. Queste storiche terme del Lazio offrono diversi pacchetti e ingressi, che possono includere trattamenti benessere e accesso alle piscine. È consigliabile prenotare i biglietti in anticipo perché tendono a esaurirsi rapidamente, specialmente nei periodi di alta stagione.

3) Terme, le migliori destinazioni nel Lazio: Tivoli

Le Terme di Tivoli, conosciute anche come Acque Albule, sono tra le più importanti del Lazio. Immerse nella campagna romana, si trovano a circa 30 chilometri dalla Capitale e loro acque, ricche di carbonio e zolfo, sono famose per le loro caratteristiche curative. Sono state utilizzate fin dall’antichità anche da imperatori come Augusto, che ne apprezzava i benefici. Costruite nel I secolo d.C.,rappresentano uno dei complessi termali più significativi dell’antichità romana. Oggi i visitatori possono esplorare i resti di Villa Adriana, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1999, e ammirare le spettacolari vasche, i mosaici e le decorazioni che testimoniano la magnificenza di un’epoca passata.

A pochi chilometri da questo importante sito archeologico si trova Tivoli Terme, il rinomato stabilimento termale moderno, che offre una gamma completa di trattamenti benessere: piscine termali, saune e bagni di vapore, tutti alimentati dalle acque minerali che sgorgano dalle sorgenti naturali con una temperatura costante di 23°C durante tutto l’anno. La qualità delle acque, ricche di minerali benefici, è ideale per rilassare i muscoli, migliorare la circolazione e favorire una sensazione generale di benessere. Visitare sia Villa Adriana che le Terme di Tivoli è un’esperienza che combina cultura e benessere. Consigliamo di dedicare una giornata intera per esplorare entrambi i luoghi iniziando con una visita a Villa Adriana per immergersi nella storia romana, per poi concedersi un pomeriggio di relax alle terme.

4) Terme di Cretone: relax e natura a due passi da Roma

Le Terme di Cretone si trovano a circa 40 chilometri a nord di Roma vicino al comune di Palombara Sabina. Questa destinazione termale offre un ambiente tranquillo immerso nella natura, ideale per una giornata di relax lontano dal caos cittadino. Le Terme di Cretone hanno sia piscine all’aperto che coperte con acque termali calde ricche di minerali.

Il centro benessere offre una gamma completa di trattamenti, tra cui massaggi, saune e bagni di vapore. All’interno del complesso termale, è possibile gustare piatti preparati con ingredienti freschi e locali: una cucina semplice ma deliziosa che completa l’esperienza di benessere.

5) Terme di Vulci

Le Terme di Vulci, situate in provincia di Viterbo, nel cuore della Maremma, a soli 6 km dal Parco Archeologico di Vulci, sono una delle destinazioni termali più affascinanti del Lazio. Questo centro offre un’esperienza di benessere unica perché unisce il relax con la bellezza naturale circostante. Le terme sono dotate di quattro piscine naturali di diverse temperature, dai 42 gradi ai 30 gradi, e sono ricche di sali minerali. Le acque sono indicate nel trattamento delle malattie artroreumatiche e per la cura di malattie dermatologiche. Inoltre, è possibile partecipare a tour enogastronomici nelle storiche tenute toscane circostanti.

6) Terme del Bullicame, le terme del Lazio citate da Dante

Le Terme del Bullicame, situate a Viterbo, sono famose per le loro acque termali e per essere state citate da Dante nell’Inferno. Queste sorgenti termali ricche di minerali, caratterizzate da due piscine artificiali, una con acqua calda e l’altra più fresca, sono facilmente accessibili e sono l’ideale per chi cerca un momento di relax senza spendere troppo.

7) Terme di Stigliano

Concludiamo questo tour alla scoperta delle terme del Lazio con le Terme di Stigliano che si trovano nel cuore della Tuscia, a Canale Monterano, a soli 50 km da Roma. Queste terme offrono una varietà di trattamenti e sono circondate da un ambiente naturale incantevole. Le acque delle Terme di Stigliano hanno proprietà terapeutiche riconosciute nel trattamento di malattie reumatiche, osteoporosi e malattie delle vie respiratorie come le riniti. La struttura è immersa in un grande parco termale che contribuisce a creare un’atmosfera di tranquillità e serenità.