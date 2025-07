Ema Stokholma, la ‘strigliata’ a Temptation Island: “Sono aggressivi, che paura”

Ema Stokholma, telespettatrice di Temptation Island, esasperata dal comportamento dei partecipanti: “Sono aggressivi”.

L’amore per le percentuali di share annebbia la mente. Così tanto che non ci si rende conto di proporre al pubblico dinamiche che danno un pessimo esempio, soprattutto alle giovani generazioni. Temptation Island è finito nel mirino di quanti ritengono che certe scene andrebbero censurate o che per lo meno la redazione dovrebbe esercitare maggiore controllo sui partecipanti. Si tratta pur sempre del rapporto uomo-donna. Un tema che – la cronaca nera insegna – è estremamente delicato.

Di anno in anno la situazione peggiora. Un esempio: Riccardo Guarnieri che, in preda alla gelosia, rivolta i lettini del resort e prende a calci gli oggetti di arredamento. Una dinamica sicuramente trash, per alcuni divertente. Alcuni la definiscono addirittura “iconica”. Si tratta però di un uomo di oltre 40 anni che rovina la proprietà altrui e che dimostra di non avere pieno controllo dei propri impulsi. La medesima dinamica si è verificata nell’edizione corrente.

Persino Filippo Bisciglia sembra ormai saturo del comportamento di alcuni partecipanti. Quasi sempre uomini, per altro. Come quello di sradicare dalla sabbia la fiaccola e gettarla a terra. Per dirne uno. Il conduttore fa spallucce e tira un respiro rassegnato. La degenerazione dei contenuti del format prodotto dalla Fascino – azienda di proprietà di Maria De Filippi – è saltata all’occhio di Ema Stokholma. La sua esperienza le impedisce di ridere di fronte a certe scene.

Ema Stokholma, la critica a Temptation Island vede l’appoggio di tutti

La storia di Ema Stokholma è nota. Un padre assente e una madre violenta. Ha raccontato ampiamente la sua esperienza nel libro Per il mio bene. Mentre molti ridono di fronte alle scene mostrate senza remore dalla redazione di Temptation Island, la sua esperienza personale le impedisce inevitabilmente di farlo. Il commento della dj, diffuso su X, è condiviso da moltissimi utenti. Dopo l’ennesimo colpo di testa – Marco ha rivoltato il tavolo di legno e lanciato l’ennesima bottiglia d’acqua – è arrivata la strigliata.

“I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo…” – la riflessione di Stokholma – “uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire così, che paura raga”. Ed effettivamente no, non bisognerebbe reagire così, presi dalla rabbia. Eppure il pubblico di Temptation Island trova tutto questo coinvolgente. Fino a quando quel comportamento non si manifesta nella loro relazione.