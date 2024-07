Tre cose da sapere assolutamente prima di andare in vacanza a Cipro

Cipro è un’isola meravigliosa, ricca di fascino e luoghi meravigliosi, ma ci sono tre cose da sapere prima di fare un viaggio in questo posto.

Tre cose che si devono sapere prima di arrivare a Cipro

Cipro è un’isola contesa dalla Grecia e dalla Turchia, ha una storia travagliata che si riflette anche sul modo di vivere e su alcune dinamiche in cui si potrebbe imbattere se si organizza un viaggio qui. L’isola, infatti, è divisa in Cipro Nord e Cipro Sud e – ad esempio – se si noleggia un’auto al nord non si può varcare il confine con il sud, mentre da giù a su si potrà viaggiare ma bisognerà avere alcuni documenti, tra cui un’assicurazione in più.

Questo è solo uno degli aspetti fondamentali da conoscere prima di andare a Cipro. Su quest’isola, che è stata una colonia inglese, la guida è a sinistra, per cui all’inizio si potranno avere un po’ di difficoltà. Il suggerimento è quello di prendere un’auto con il cambio automatico, così sarà più semplice muoversi.

Una delle cose più belle dell’isola di Cipro è sicuramente il mare, grazie alle temperature miti si può andare in spiaggia e godersi un mare splendido da novembre ad aprile. Le spiagge da visitare sono davvero tantissime e vale la pena organizzare un itinerario per visitare le più belle senza perdersi nulla.

La terza cosa da sapere prima di andare a Cipro è che c’è un grande indice di microcriminalità, dunque è possibile imbattersi in borseggiatori ed effrazioni di automobili, il suggerimento è quello di evitare le strade isolate e prive di illuminazione e di avere sempre gli occhi aperti, facendo attenzione alla propria borsa. E’ un’isola di grande fascino, in cui si sente molto l’influenza inglese, ma non mancano anche altre caratteristiche.

Prima di organizzare un viaggio qui, però, è importante conoscere questi aspetti e organizzare un itinerario così da avere ben presente cosa fare e cosa visitare per godersi al meglio questo luogo.