Cappadocia, cosa visitare: un luogo incantevole che lascerà senza parole

Cappadocia è diventata una meta della Turchia molto frequentata, questo perché è un luogo unico che offre molte esperienze da vivere.

Cappadocia, nonostante sia una regione arida della Turchia, è una delle mete che oggi va per la maggiore per chi vuole fare uno splendido viaggio. E’ senz’altro una delle destinazioni più romantiche per un viaggio di nozze, anche perché offre delle esperienze da vivere che sono davvero sensazionali.

Se si è desiderosi di fare un viaggio in mongolfiera, qui si potrà vivere un’esperienza unica, sono famose le immagini delle mongolfiere che volano sopra le rocce all’alba. Ad ogni modo Cappadocia offre molto di più, ha un meraviglioso panorama storico, naturalistico e culturale da ammirare, praticamente è impossibile annoiarsi e se ne resterà davvero affascinanti.

Cosa visitare a Cappadocia, un luogo meraviglioso

Cappadocia ha tantissime esperienze uniche da vivere, ogni luogo che si sceglierà di visitare lascerà senza parole per la sua magia. E’ uno di quei posti che almeno una volta nella vita andrebbe visitato. Cosa fare in questa zona della Turchia:

I Camini delle Fate – Questa è una delle cose che si deve fare assolutamente se si organizza un viaggio a Cappadocia, si tratta di formazioni rocciose con forma prismica, createsi negli anni per opera della natura e del tempo. Una sorta di “miracolo” che ha creato un paesaggio sensazionale, praticamente modellato dal vento.

Il Museo all'aperto di Goreme – l'Open Air Museum ha una bellezza paesaggistica che lascerà senza parole, ma è anche una tappa importante per conoscere a fondo la cultura di questo luogo, ci sono chiese rupestri, monasteri bizantini scavati nella roccia e tantissime altre cose meravigliose. Non è un caso che sia stato nominato Patrimonio Unesco.

La città di Avanos – a Capadoccia non mancano anche splendide città da visitare, è attraversata dal fiume rosso Kizilirmak e pare che qui il tempo si sia fermato, perché è ancora viva la tradizione di una volta con il suo fascino e le bellezze di un tempo da ammirare. Questa città è famosa per la lavorazione della ceramica.

La città sotterranea di Derinkuyu – anche questo posto non deve mancare nell'itinerario di un viaggio a Cappadocia, una città sotterranea fatta di cunicoli stretti, scale e stanze che arrivano fino a 85 metri di profondità.

Volare in mongolfiera – questa è un'esperienza che si deve fare assolutamente se si sceglie di visitare Cappadocia, il volo in mongolfiera all'alba dura un'ora e si sorvoleranno luoghi unici come i camini delle fate. Il tutto sarà arricchito dagli splendidi colori del cielo che a quell'ora cambiano il panorama delle maestose rocce.

Cappadoccia offre un’infinità di cose da fare e bellezze da ammirare, è uno di quei posti unici, dove immergersi in luoghi favolosi, talmente incantati che sembrano essere usciti da un libro di favole.