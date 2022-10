Viaggio in mongolfiera: dove fare questa esperienza da sogno

Il giro in mongolfiera è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Scopriamo dove è possibile vivere questo volo e soprattutto come organizzarsi al meglio.

Perché volare in mongolfiera? Sicuramente per avere un punto di vista differente. Questi palloni giganteschi, dotati di cestello, permettono a piccoli gruppi di volare e di vivere un sogno ad occhi aperti. Solitamente si fanno all’alba, questo perché solitamente i venti sono più tranquilli e permettono di non avere problemi.

Questo tour in mongolfiera si può fare all’estero ma anche in Italia. Ci sono delle agenzie a cui affidarsi per organizzare ogni dettaglio. Ovviamente la sicurezza è fondamentale, quindi è importante lasciar perdere chiunque non sia ben attrezzato.

Viaggio in mongolfiera: come organizzarlo

Il volo in mongolfiera ha un costo che parte dai 150 euro a persona, quindi non vi fidate di chi offre prezzi stracciati. Ovviamente se il gruppo è numeroso è possibile avere dei prezzi vantaggiosi. In generale l’avventura si fa al mattino o al tramonto perché la qualità dell’aria è migliore e quindi permette un viaggio più tranquillo. Il volo dura un’ora ma dipende anche dalle dimensioni della mongolfiera. Ci sono quelle che possono ospitare due persone e quelle che ne possono ospitare 25.

Non tutti sanno che non bisogna andare per forza in Cappadocia per poter vivere una simile esperienza. In Italia ci sono molti luoghi dove vengono organizzati tour di questo tipo come il Nord Italia, a Milano, Carrù, Dobbiaco ci sono tantissime agenzie. Oppure, per il centro Italia ci sono l’Umbria, l’Appennino Reggiano, la Toscana. Al sud e sulle isole vi sono Paestum, Puglia, Cosenza. Qualunque si scelga quindi si ha l’opportunità di ammirare dall’alto uno spettacolo molto suggestivo.

Se invece volete provare questa esperienza lontano dall’Italia, sicuramente la Cappadocia in Turchia è la scelta numero 1 poiché l’altopiano è molto suggestivo e ci sono deserti di sabbia, valli e montagne. Anche la Spagna è suggestiva come la Francia, qui si organizzano vere e proprie escursioni sui luoghi più belli da visitare. Un’idea speciale anche come regalo o per un’occasione unica.

Se avete paura di volare potete scegliere un’esperienza breve, così da essere sicuri di reggere il tragitto. Meglio optare per l’estate o la primavera quando il periodo è più stabile e quindi sicuramente è più facile volare senza troppi scossoni o turbolenze. Considerate anche il fattore abbigliamento. In volo avete bisogno sempre di una giacca e anche un cappello, alzandosi in aria a una certa distanza infatti potrebbe risultare particolarmente fresco.