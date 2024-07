Parchi acquatici migliori in Italia, ecco quali sono nella classifica 2024

Quali sono i migliori parchi acquatici in Italia? La redazione di viagginews.com ha stilato una classifica, scoprite tutte le dieci posizioni!

Indubbiamente trascorrere delle giornate all’insegna del divertimento insieme a tutta la famiglia in uno dei migliori parchi acquatici tra i tanti sparsi in Italia è un bel modo per trascorrere il tempo libero in estate, anche se non si possono prendere delle lunghe ferie per fare delle vere e proprie vacanze.

Se volete sapere quali sono le mete migliori, continuate a leggere.

La classifica dei migliori parchi acquatici in Italia 2024

Se dunque state valutando di fare un viaggetto in una città dove è presente un parco acquatico per potervi divertire con tutta la famiglia, scegliete tra i dieci migliori che trovate qui di seguito.

Zoomarine, uno dei parchi tematici di Roma più famosi si aggiudica il primo posto. Andate a Torvaianica alla scoperta del mondo marino con attrazioni varie come montagne russe e scivoli, spettacoli e attività ludiche per i bambini. Etnaland, il parco acquatico siciliano a Belpasso si piazza al secondo posto con un’offerta variegata di attrazioni destinate a tutta la famiglia. Da non perdere il percorso del Dragon River, la torre interattiva Jungle Splash, il parco della Preistoria dove vedere i dinosauri in Italia e lo spettacolo di luci. Caribe Bay, se andare ai Caraibi è proibitivo per voi potete andare a Jesolo. Troverete questa isola caraibica ad attendervi. È il parco acquatico a tema dove rilassarsi sulle spiagge bianche e divertirsi con le attrazioni adrenaliniche e gli spettacoli per la famiglia. Aquafollie è il parco acquatico di Caorle, dove trovate anche una delle spiagge più belle del Veneto. Potete trascorrere una giornata tra scivoli, piscine e spettacoli di animazione per divertirsi con tutta la famiglia. Parco Cavour a Valeggio sul Mincio è un’oasi caraibica a portata di tutti. Scivoli mozzafiato, lagune cristalline e atmosfere tropicali vi aspettano. AcquaPark Odissea 2000 si trova in Calabria, presso il Villaggio Nausicaa a Fossa-Solfara Mare (CS), qui ci si può divertire sullo scivolo più lungo d’Europa o rilassare nelle aree tematiche, tra 27 attrazioni e gli spettacoli del Teatro dei Satiri il divertimento è garantito. Acquaworld a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, è il primo parco acquatico coperto in Italia. Rappresenta una struttura unica nel suo genere ed è quindi frequentabile in qualsiasi momento dell’anno grazie al clima sempre mite ricreato al suo interno. Le Vele Acquapark si trova a San Gervasio Bresciano in provincia di Brescia. Offre tante attrazioni per consentire a tutti di divertirsi o rilassarsi. Apprezzata l’animazione. Aquafan, lo storico parco acquatico di Riccione si piazza al nono posto della nostra classifica. Caneva The Aquapark chiude la classifica al decimo posto. Sul Lago di Garda a Lazise in provincia di Verona vi aspetta questo parco acquatico e tematico con ristoranti a tema e un tiki bar per sognare di stare su un’isola caraibica.

Abbiamo formulato questa sorta di classifica dei migliori parchi di divertimento acquatici presenti in tutta Italia prendendo in considerazione la qualità e la quantità delle recensioni che gli utenti hanno rilasciato sul web su piattaforme come TripAdvisor nel corso degli ultimi 12 mesi.