Parchi tematici di Roma, guida ai più belli da visitare

Andiamo alla scoperta dei parchi tematici di Roma dove trascorrere ore di divertimento con tutta la famiglia o con gli amici.

La Capitale offre a turisti, visitatori e residenti una miriade di opportunità per trascorrere dei giorni all’insegna della scoperta dei suoi tesori culturali, tra chiese, musei e monumenti vari non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma anche chi cerca del sano divertimento può trovarlo presso i parchi tematici di Roma, che sono tanti.

Non importa l’età, quando è il momento di divertirsi si torna tutti bambini, la Capitale offre davvero tanti indirizzi adatti a tutti i gusti. Di seguito andiamo a scoprire quali sono i più bei parchi tematici a Roma e dintorni da visitare per vivere esperienze indimenticabili.

Quali sono i parchi tematici di Roma più belli dove andare

Roma offre numerosi parchi tematici che offrono divertimento e intrattenimento per tutte le età. Scoprite in questa piccola guida sui parchi a tema di Roma tutte le opportunità da cogliere, con gli indirizzi per fare la scelta in base ai propri gusti.

Cinecittà World – Il Parco del Cinema e della TV di Roma – Via di Castel Romano, 200

Offre 40 attrazioni, spettacoli e punti ristoro tematici legati al mondo del cinema. Ci sono giostre per i più bambini più piccoli e montagne russe per i più grandi. Ci si può divertire con gli autoscontri o incontrare i dinosauri grazie a un simulatore in 4D. Da visitare la casa degli orrori dove vivrete scene dai più famosi film del genere con attori veri.

Con il biglietto si accede anche ad Aqua World – Il parco acquatico di Cinecittà World (Via Irina Aberti) una vera e propria spiaggia dove fare il bagno e stare in spiaggia. Qui potrete assistere ad anteprime cinematografiche, dj set, partecipare a feste a tema e schiuma party. Si può prenotare per feste di compleanno private.

Zoomarine – Via dei Romagnoli

Parco zoologico, acquatico e divertimento, Zoomarine si trova a Torvaianica, nel comune di Pomezia. Il giardino offre numerose attrazioni che vi consentono di conoscere più da vicino tante specie di animali.

Roma World – Il parco dedicato all’Antica Roma – Via di Castel Romano

Se amate la storia degli antichi romani Roma World fa al caso vostro, è il parco a tema dove potrete immergervi nel mondo degli antichi romani. Vestirete, mangerete, dormirete come ai tempi dei romani e potrete anche trasformarvi in Gladiatore o in falconiere per un giorno. Tra le attrazioni anche giri sul cammello e tiro con l’arco. Non mancano spettacoli a tema dal vivo e parate suggestive.

Luneur Park – Via delle Tre Fontane

Luneur è il luna park più antico d’Italia dedicato ai bambini e ragazzi fino a 12 anni. Tra le tante attrazioni anche la ruota panoramica e d’estate il laghetto al centro di Luneur si trasforma in un bel parco acquatico dove i bambini avranno modo di divertirsi.

Il Fantastico Mondo del Fantastico – Via della Tenuta del Cavaliere, 230

Un altro dei parchi tematici di Roma dedicato ai bambini che ruota intorno ai protagonisti delle fiabe e ai supereroi. L’atmosfera è rallegrata da spettacoli dal vivo.