Spiagge più belle della Sicilia orientale, luoghi incantevoli e magici

La Sicilia è uno dei luoghi più belli d’Italia dove trascorrere le vacanze al mare, la parte orientale è ricca di spiagge mozzafiato.

La Sicilia è una regione ricca di storia, tra mare, montagne e città offre moltissime esperienze da vivere. Sicuramente è un luogo molto frequentato d’estate perché ricco di spiagge e isole dove godersi un mare meraviglioso. Dalla spiaggia caraibica di San Lorenzo a quella di Vendicari, l’elenco delle spiagge della Sicilia orientale è lungo e ricco di litorali che lasciano davvero a bocca aperta.

La costa orientale siciliana ha davvero molte spiagge da poter visitare, alcune sono anche piuttosto vicine per cui è possibile visitarle tutte in una sola vacanza. Le distanze, infatti, non sono eccessive e per questo si può scegliere di organizzare un itinerario e andare in quante più spiagge possibili, una cosa è certa è impossibile restare delusi.

Le spiagge della Sicilia orientale più belle, dove andare: l’elenco

Un litorale che ha conservato il fascino della natura incontaminata, la spiaggia che il punto più a sud dell’Italia, un mare cristallino, una flora ricchissima, riserve naturali e chi ne ha più ne metta: questa è la Sicilia orientale, le spiagge da visitare assolutamente.

Fontane Bianche a Siracusa, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Siracusa, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Isola Bella a Taormina, caratterizzata dalla presenza di sassi;

a Taormina, caratterizzata dalla presenza di sassi; Spiaggia di Marinello a Olivieri, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Olivieri, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Calamosche a Noto, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a Noto, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Vendicari a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Oasi Gelsomineto ad Avola caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

ad Avola caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Isola delle Correnti Portopalo di Capo Passero, caratterizzata dalla presenza di scogli;

Portopalo di Capo Passero, caratterizzata dalla presenza di scogli; Punta Braccetto Punta a Braccetto, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

Punta a Braccetto, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Spiaggia di Marianellli a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Spiaggia di Eloro a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Noto, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Spiaggia di Capo d’Orlando a Capo d’Orlando, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a Capo d’Orlando, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Acitrezza ad Aci Trezza, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

ad Aci Trezza, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Santa Teresa di Riva a Santa Teresa di Riva, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

di Riva a Santa Teresa di Riva, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di San Marco a Calatabiano, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a Calatabiano, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Letojanni a Letojanni, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a Letojanni, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Marzamemi a Marzamemi, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a Marzamemi, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Sampieri a Sampieri, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Sampieri, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Spiaggia di San Lorenzo a San Lorenzo, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia;

a San Lorenzo, caratterizzata dalla presenza di sassi e sabbia; Spiaggia di Caucana a Kaukana, caratterizzata dalla presenza di sabbia;

a Kaukana, caratterizzata dalla presenza di sabbia; Spiaggia di Marina di Modica a Marina di Modica, caratterizzata dalla presenza di sabbi

L’elenco è ricco di luoghi incantevoli, c’è praticamente l’imbarazzo della scelta, anche perché sono uno più bello di un altro e vale la pena davvero farsi un bagno in ognuna di queste spiagge.