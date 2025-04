Tacos messicani, con la ricetta originale porti in tavola un pezzo di tradizione: un vero viaggio nel gusto

Tacos messicani, con la ricetta originale li prepari in casa senza alcun problema: così buono che finiranno tutti in un attimo.

Quando si viaggia, soprattutto se si opta per una meta estera, ciò che più incuriosisce è scoprire le loro tradizioni, anche dal punto di vista gastronomico. Infatti, saranno proprio nei paesi stranieri, che si avrà la possibilità di poter assaggiare alcuni dei piatti più famosi in tutto il mondo, oltre ovviamente alle pietanze locali, preparati con ingredienti tipici.

Oggi, ad esempio, vogliamo fare un viaggio direttamente oltre oceano, destinazione Messico e più precisamente andremo alla scoperta dei famosissimi tacos messicani, un’iconica ricetta, amata ed apprezzata in tutto il mondo che permette di poter gustare una vera e propria specialità. Una ricetta perfetta per chi ama i sapori forti e decisi, ma al tempo stesso non desidera passare troppo tempo ai fornelli.

Tacos messicani, la ricetta originale per prepararli in casa

I tacos messicani, altro non sono che una sorta di piadina, nota anche come il nome di tortillas, farcita nei più svariati modi. C’è chi ci mette la carne di pollo, chi di manzo e chi addirittura osa aggiungendo del pesce. Un mix di sapori davvero esplosivo, ma che permetterà di gustare una cena sfiziosa e diversa dal solito. Un finger perfetto anche da servire come aperitivo, sostituendo così le classiche patatine e pizzette.

Ingredienti per 4 persone:

Per le tortillas

300 g di farina

150 ml di acqua

1 pizzico di sale

Mezzo cucchiaino di bicarbonato

Per il ripieno

400 g di manzo macinato

5 pomodori maturi

1 cipolla rossa

1 cespo di lattuga

150 g di mais dolce

100 g di cheddar grattugiato

3 cucchiai di olio evo

Succo di 1 limone

Per il mix di spezie:

2 cucchiaini di cumino in polvere

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

2 cucchiaini di paprika dolce

1 cucchiaino di aglio liofilizzato

3 cucchiaini di origano secco

1 cucchiaino e mezzo di sale fino

1 pizzico di pepe

Procedimento:

In una ciotola mettere sale, farina e bicarbonato Aggiungere l’acqua un po’ per volta e iniziare ad impastare fino ad ottenere un composto che risulti facilmente lavorabile e modellabile Lavorare a mano per circa 8-10 minuti fino a quando non sarà più appiccicoso A questo punto staccare delle porzioni di circa 30 g e stenderle in un disco di 15-20 centimetri Cuocere la tortillas su una padella bollente e antiaderente qualche minuto per lato e tenere da parte Preparare quindi il mix di spezie mescolandole tutte insieme in una ciotola In una padella cuocere insieme carne macinata e metà cipolla tagliata finemente e unire un cucchiaio di mix di spezie per dare sapore Non appena la carne sarà cotta, spegnere la fiamma e tenere anche questa da parte A questo punto affettare l’altra metà della cipolla, i pomodori e la lattuga Scolare il mais e metterlo in una ciotola.

Ora non resta che portare tutto a tavola e lasciare che ognuno farcisca la propria tortilla come preferisce. Per renderle ancora più gustose accompagnare il tutto con salse a piacere ed un’altra cucchiaiata del mix di spezie.