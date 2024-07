Luoghi nascosti di Verona, i più belli e sconosciuti da instagrammare

Famosa in tutto il mondo per essere la città dove Romeo e Giulietta si sono amati, Verona ha anche tanti luoghi nascosti che i turisti non conoscono.

Le città italiane sono dei piccoli (o grandi) scrigni che racchiudono bellezze di grande pregio, monumenti storici, palazzi che sono testimonianza delle varie architetture che si sono susseguite nel tempo, chiese, ecc. Però ci sono anche dei luoghi nascosti che non tutti conoscono ma che meritano una visita.

Anche a Verona potete ammirare dei posti bellissimi e poco conosciuti. Ve ne indichiamo di seguito alcuni da non perdere perché regalano degli scorci affascinanti, degni di una bella foto su Instagram (qualche decennio fa avremmo detto “da cartolina”).

Dove andare a Verona per ammirare luoghi nascosti e bellissimi

Tra i luoghi del Veneto da visitare prima o poi nella vita c’è sicuramente Verona, un giro all’Arena è d’obbligo per ammirare l’anfiteatro romano del I secolo d.C. ancora oggi utilizzato per concerti e spettacoli lirici. Però se volete andare un po’ fuori dalle solite rotte turistiche potete perdervi alla scoperta di angoli poco frequentati, a tratti sconosciuti, ma ricchi di un grande fascino.

I luoghi nascosti di Verona che vi elenchiamo di seguito vogliono essere uno spunto per andare alla scoperta della città e trovare un lato più autentico, ma anche per riempire i vostri social con foto invidiabili!

Il quartiere medievale di Verona. Nel centro storico, dal Ponte Nuovo fino alla Chiesa di Sant’Anastasia, lungo la sponda del fiume Adige, siete nella via Sottoriva. Qui un tempo era pieno di mulini per la produzione di farina.

La via è fiancheggiata da un lato da un porticato sotto cui si trova un’immagine della Madonna con il Bambino. Le viuzze di questa zona hanno palazzi medievali molto belli da fotografare, c’è anche una porta rinascimentale di grande pregio.

La Verona Sotterranea. La città ha un suo passato da scoprire sotto il manto stradale. Sotto Piazza Nogara potete scoprire i resti di una Domus Romana, in Piazza delle Erbe sotto il palazzo Maffei ci sono i resti dell’antico Capitolium. E sotto Piazza dei Signori si trova il Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri.

Borgo Trento. Conosciuto come “il tempio del Liberty veronese” è un quartiere che potete raggiungere percorrendo pochi passi dal Duomo. Andate sul ponte Garibaldi verso il viale Nino Bixio. Costruito tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento dall’alta borghesia della città è un piccolo concentrato di palazzi, ville ed edifici in stile Liberty e Art Nouveau.

Per conoscere meglio la città e quello che potete fare una volta arrivati non vi perdete la nostra guida di Verona. Ci troverete tutte le informazioni e i suggerimenti utili per visitarla.