Mangiare prima di fare il bagno, sfatiamo un mito: tutta la verità e cosa dicono gli esperti

È vero che mangiare prima di fare il bagno può fare male alla salute? Bisogna davvero aspettare delle ore dopo aver consumato un pasto prima di potersi tuffare in mare?

Chi ricorda le raccomandazioni della mamma che, da bambini, imponeva di non avvicinarsi all’acqua del mare dopo aver mangiato e obbligava a stare sotto l’ombrellone o tutt’al più sulla sabbia a giocare facendo castelli con le formine? La motivazione sembrava plausibile, il rischio di congestione era dietro l’angolo e per non rischiare la vita si obbediva, anche se a malincuore. Cosa c’è di vero in tutto questo? Cerchiamo di fare chiarezza.

Coloro che decidono di trascorrere le vacanze in una località balneare si trovano, prima o poi, a farsi una domanda perché assaliti dal dubbio: si può fare il bagno subito dopo aver mangiato uno spuntino, o dopo un vero e proprio pranzo in uno dei ristoranti più belli sul mare? Non ci sarà il rischio di morire affogati in acqua a causa di una congestione? Conoscere la verità potrebbe stupirvi.

Mangiare prima di fare il bagno: cosa dicono gli esperti

Cerchiamo di capire se c’è correlazione tra cibo ingerito e possibilità di morire annegati tuffandosi in acqua. Gli esperti della International Life Saving Federation, l’organizzazione mondiale per la sicurezza in acqua, ha in sostanza chiarito che si tratterebbe di un falso mito. Ma allora c’è o non c’è il rischio di sentirsi male facendo il bagno dopo aver mangiato?

Il pericolo che spaventa è quello di essere colpiti da una congestione. Questa si manifesta come uno squilibrio nella circolazione del sangue, dovuta al fatto che è maggiormente concentrato nella zona dello stomaco, in special modo dopo un pasto abbondante.

Nel caso di forte differenza tra temperatura interna ed esterna può avvenire dunque una sincope, ma va specificato che è possibile anche se si beve una bibita ghiacciata dopo essere stati a lungo sotto il sole.

In definitiva, per andare sul sicuro, tenete presente un piccolo schemino per capire dopo quanto tempo aver mangiato si può fare un bagno a mare. Se Avete bevuto un succo di frutta bastano 20 minuti, da 30 a 40 minuti se il pasto è stato a base di frutta e verdure crude.

Si sale a 1 ora per il latte, i formaggi freschi, il pesce e i carboidrati. Da 3 a 4 ore per una fetta di carne di manzo, da 4 a 5 ore per i formaggi stagionati e 5 ore per la carne di maiale.